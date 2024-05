Ärger über VfB-Zugang

IMAGO/RHR-FOTO

Justin Diehl wird beim 1. FC Köln wohl nicht mehr auflaufen

Ärger im Kölner Abstiegskampf. Youngster Justin Diehl ist vom 1. FC Köln für das Bundesliga-Finale gegen den 1. FC Heidenheim suspendiert worden.

Am Samstag kämpft der 1. FC Köln um seine Rettung. Nicht dabei sein wird FC-Juwel Justin Diehl. Der 19-Jährige ist aus disziplinarischen Gründen für das Endspiel nicht vorgesehen.

"Justin trainiert diese Woche aus disziplinarischen Gründen individuell", teilte Sport-Geschäftsführer Christian Keller mit.

Hochzeit statt Stadion

Damit reagierte der Verein offenbar auf Diehls Fehlverhalten am vergangenen Wochenende.

Wie Köln-Trainer Timo Schultz nach der Partie gegen Union mitteilte, hatte es Diehl aus sportlichen Gründen nicht in den Kader für den Abstiegskracher geschafft.

Doch laut übereinstimmender Medienberichte weilte der 19-Jährige nicht im Stadion und schaute seinen Kollegen zu, sondern besuchte eine Hochzeit. Von dieser soll er während der Partie in Foto gepostet haben.

Die Zeit von Diehl in Köln endet demnach mit einem weiteren Knall. Sein Wechsel zum Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart gilt als fix - auch wenn eine offizielle Bestätigung beider Teams bisher ausblieb. Mit dieser wird nach dem Saisonende gerechnet. Neben Nick Woltemade (Werder Bremen) und Yannik Keitel (SC Freiburg) ist er einer von drei jungen Zugängen bei den Schwaben.

Diehl wurde schon mal verbannt

In dieser Saison hatte Diehl schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Unter dem ehemaligen Trainer Steffen Baumgart fiel der Angreifer in Ungnade, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Der Coach schickte ihn in die zweite Mannschaft, wo er in der Regionalliga West auflief und viele Scorerpunkte sammelte.

Unter dem neuen Trainerteam durfte er sich neu beweisen, kam aber auf sieben Einsätze und 164 Minuten in der Bundesliga.

Ob er bei einer möglichen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf nochmal Chancen auf einen Kaderplatz hätte, ist wohl eher unwahrscheinlich.