Druck auf Bayern-Flirt Araujo wächst

IMAGO/Javier Borrego

Ronald Araujo wird beim FC Bayern gehandelt

Seit Monaten wird Ronald Araujo vom FC Barcelona mal mehr, mal weniger heiß beim FC Bayern gehandelt. Bald könnte es in der Frage nach der Zukunft des Abwehrspielers eine erste Entscheidung geben. Denn Barca soll den Druck in den Vertragsgesprächen mit Araujo erhöht haben.

Bislang sei die Beziehung zwischen den Katalanen und dem 25-jährigen Uruguayer von gegenseitigem Respekt geprägt. berichtet "Mundo Deportivo". Das könnte sich nun ändern: Auf die letzte (und offenbar finale) Vertragsofferte seitens Barca soll die Araujo-Seite noch nicht reagiert haben.

Das Angebot, das dem Profi selbst sowie den Beratern Edmundo Kabchi und Edoardo Crnjarel im März übermittelt worden sein soll, gehe demnach an die finanzielle Schmerzgrenze des wirtschaftlich angeschlagenen Klubs. Umso mehr will Barca bald Klarheit in der Personalie - und fordert angeblich ein zeitnahes Bekenntnis von Araujo und seinem Management.

Fällt dieses gegen eine Verlängerung des noch bis 2026 datierten Kontrakts aus, könnte es im Sommer zu einem Verkauf kommen.

Araujo zählt zu den wertvollsten Spielern im Barca-Kader. Zuletzt hieß es in spanischen Medien immer wieder, die Vereinsführung um Joan Laporta könnte ihn vor diesem Hintergrund abgegeben, um Geld für eigene Transfers zu erwirtschaften.

Neue Offerte des FC Bayern für Ronald Araujo geplant?

Beim Portal "fichajes.net" hieß es, der FC Bayern plane nach der Saison einen weiteren Anlauf, den 1,92-Meter-Hünen an die Säbener Straße zu locken. "Sport" mutmaßte, der deutsche Rekordmeister könne dem Objekt der Begierde ein attraktiveres Gehaltspaket bieten als Barca.

Allerdings soll sich auch Manchester United um Araujo bemühen.

Der Spieler selbst hatte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich zu seinem aktuellen Arbeitgeber bekannt. Ein kategorisches Nein zu einem Wechsel ließ sich Araujo, dessen Marktwert auf satte 70 Millionen Euro taxiert wird, jedoch nie entlocken.