Konkrete HSV-Anfrage für Köln-Star

Mark Uth (re.) könnte den 1. FC Köln in Richtung HSV verlassen

Noch ist nichts entschieden, doch nach dem möglichen Abstieg in die 2. Bundesliga könnte der 1. FC Köln auseinanderbrechen. Ein Stürmer ist dabei ausgerechnet bei seinem Ex-Coach gefragt, der mittlerweile den HSV trainiert. Laut einem Medienbericht ist das Interesse eindeutig.

Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich der 1. FC Köln in den letzten Minuten der Partie gegen Union Berlin durch den vielumjubelten 3:2-Sieg die Chance darauf, am 34. Spieltag noch die Relegation zu erreichen. Dafür braucht es allerdings gleich mehrere Faktoren, die passen müssen.

Sollten die Domstädter allerdings den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, könnten gleich mehrere Stars den Klub verlassen. Darunter auch Angreifer Mark Uth, der keinen Vertrag für das Unterhaus besitzt.

Zwar versuchen die FC-Verantwortlichen dem Vernehmen nach derzeit alles, Uth auch im Fall der Fälle an sich zu binden, doch aus der Ferne lockt laut "Bild" bereits ein früherer Trainer des 32-Jährigen, nämlich Steffen Baumgart.

Ausgerechnet der Coach, der Ende 2023 nach zweieinhalb Jahren beim 1. FC Köln entlassen wurde und Ende Februar 2024 beim Hamburger SV anheuerte, soll Uth laut der Boulevard-Zeitung in die Elb-Metropole locken wollen. Die Anfrage des HSV soll "sehr konkret sein", schreibt "Bild".

1. FC Köln legt Uth nur ein schmale Offerte vor

Neben dem brisanten Baumgart-Interesse sollen auch die Kölner bemüht sein, Uth zu halten. Kein Wunder: Dem Effzeh wurde eine Transfersperre aufgebrummt, im Sommer dürfen keine Neuzugänge kommen. Deshalb wurden die Gespräche mit dem Stürmer mittlerweile aufgenommen, heißt es.

Allerdings soll Sport-Boss Christian Keller Uth lediglich eine Offerte "mit stark eingeschränkten Konditionen" für Liga zwei vorgelegt haben. Was das genau bedeutet, sagt "Bild" nicht, anzunehmen ist jedoch, dass der Routinier deutliche Abstriche in finanzieller Hinsicht machen müsste.

Ob der HSV Uth mehr zahlen würde, ist jedoch genauso offen.