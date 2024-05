Europapokal-Szenarien: Erst nach beiden Finals Gewissheit

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Im nächsten Jahr könnten sechs deutsche Teams in der Champions League spielen

Der BVB in der Champions League, Bayer Leverkusen und Kaiserslautern im DFB-Poka: Erst nach ddiesen Spielen ist völlig klar, welche Plätze in der Bundesliga in der nächsten Saison für Spiele in Europa berechtigen. Am letzten Spieltag der Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr) entscheidet sich noch nicht abschließend, welche Teams in der Saison 2024/25 in welchen europäischen Wettbewerben antreten.

Erst nach dem Finale im DFB-Pokal (25. Mai) und dem Endspiel der Champions League (1. Juni) sind alle Entscheidungen gefallen. Noch sind vier Szenarien möglich:

1. Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League:

Plätze 1–6: Champions League

Platz 7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

2. Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League:

Plätze 1–5: Champions League

Plätze 6–7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League

3. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League:

Plätze 1–6: Champions League

Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League

4. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League:

Plätze 1–5: Champions League

Platz 6 und Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League