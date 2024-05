Dieser Trainer stand beim FC Bayern auf dem Zettel

IMAGO/Markus Fischer

Max Eberl sucht für den FC Bayern einen neuen Trainer

Auf der Suche nach einem neuen Trainer dachte der FC Bayern über viele bekannte Namen nach. Allerdings nicht nur. Ein Transfer-Insider verrät, dass an der Säbener Straße auch über einen Coach diskutiert wurde, den bisher nur wenige auf dem Zettel haben.

Die Trainersuche des FC Bayern ist und bleibt ein Dauerthema. Eine Lösung haben Max Eberl und Co. bis heute nicht gefunden. Dabei wurden zahlreiche Optionen von den Münchner Verantwortlichen abgeklopft. Laut Transfer-Insider Ben Jacobs auch eine, die es bisher nicht in die Schlagzeilen schaffte.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Journalist bei "Caught Offside" berichtet, diskutierten die Bayern-Bosse eine mögliche Verpflichtung von Lille-Coach Paulo Fonseca. Der Vertrag des 51-jährigen Portugiesen beim französischen Erstligisten läuft nach der Saison 2023/24 aus, er wäre dementsprechend "leicht" zu haben.

Ganz oben auf der Favoritenliste des FC Bayern steht Fonseca laut Jacobs allerdings nicht. Das wohl auch, weil der Lille-Coach kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille steht. Dort wird er im Sommer aller Voraussicht nach Übergangstrainer Jean-Louis Gasset beerben.

Thomas Tuchel vom FC Bayern zu Manchester United?

Welcher Trainer in der Gunst der Bayern-Verantwortlichen in diesen Tagen ganz oben steht, kann nur spekuliert werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge herrscht in dieser Frage selbst in der Chefetage Uneinigkeit. Sportvorstand Max Eberl etwa soll Roberto De Zerbi (Brighton) ganz oben auf dem Zettel haben. Bei den anderen Entscheidern haben andere Übungsleiter hingegen die Nase vorn.

Aufgrund der bisherigen Absagen und fehlenden Alternativen gilt mittlerweile selbst ein Verbleib von Thomas Tuchel als denkbar. Eine Idee, die Tuchel der "Süddeutschen Zeitung" zufolge derzeit sogar in Betracht zieht.

Laut Jacobs hat der Noch-Bayern-Coach aber auch einen Wechsel zu Manchester United nach wie vor im Hinterkopf. Eine Anfrage würde Tuchel begrüßen, behauptet der Journalist, der gleichwohl berichtet, dass die Engländer bisher noch nicht beim Deutschen angefragt haben.