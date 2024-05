Frankreich-Juwel hat es dem VfB Stuttgart "angetan"

IMAGO/Federico Pestellini

Khalil Fayad soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten könnte der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in Frankreich fündig geworden sein.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, steht Khalil Fayad vom HSC Montpellier auf dem Zettel des VfB Stuttgart.

Demnach hat es der 19-Jährige den Verantwortlichen der Schwaben "angetan", intern gebe es Fürsprecher für eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers.

Konkrete Transferbemühungen seien allerdings noch nicht unternommen worden. Kontakt gebe es zudem noch keinen. Dem Bericht zufolge ist aber davon auszugehen, dass der VfB zeitnah aktiv wird.

Fayads Vertrag in Südfrankreich ist noch bis 2027 datiert. Als Ablöse stehen fünf Millionen Euro im Raum.

Fayad schafft Durchbruch beim HSC Montpellier

Trotz seines jungen Alters kommt Fayad regelmäßig in der Ligue 1 und im Coupe de France zum Einsatz. In der Liga stehen in dieser Saison 22 Spiele zu Buche, zehn Mal davon durfte der Youngster von Beginn an ran. Zwei Treffer konnte er dabei insgesamt erzielen. Im Pokal stand Fayad zwei Mal auf dem Platz.

Fayad stammt aus der Jugend des HSC Montpellier. In der vergangenen Saison durfte der Franzose erstmals Profiluft schnuppern und konnte sich direkt für insgesamt 25 Profieinsätze empfehlen.

Für die französische U20-Nationalmannschaft bestritt Fayad bislang drei Pflichtspiele, in denen er zwei Tore vorbereitete. Zuvor hatte er auch in der U18 und U19 der Equipe Tricolore gespielt.

Mahmoud Dahoud vor Abschied vom VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart könnte Fayad als Ersatz für Mahmoud Dahoud holen. Der Mittelfeldspieler ist nur noch bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion ausgeliehen.

Für den 28-Jährigen besitzen die Schwaben zwar eine Kaufoption, die aber dem Vernehmen nach nicht gezogen wird. Dahoud kehrt dann also im Sommer auf die Insel zu Brighton zurück.