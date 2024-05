Transfer-Hammer? FC Bayern hat neues Abwehr-Ass im Visier

IMAGO/Moritz Mueller

Sind Jamal Musiala und William Saliba bald Teamkollegen beim FC Bayern?

Einen neuen Trainer hat der FC Bayern noch nicht gefunden, doch einige Baustellen im Kader sind so offensichtlich, dass sich die Verantwortlichen schon jetzt auf dem Markt nach dringend benötigten Verstärkungen umsehen. Einen möglichen neuen Kandidaten für die Innenverteidigung haben Max Eberl und Co. angeblich in der Premier League gefunden.

Als Wunschkandidat des FC Bayern für die Innenverteidigung gilt schon seit Monaten Ronald Araújo vom FC Barcelona. Ein Transfer des 25-Jährigen gestaltet sich aber als äußerst kompliziert, denn Barca beharrt offenbar auf seiner Ablöseforderung in Höhe von 100 Millionen Euro. Das könnte trotz der eigenen angespannten Lage im Abwehrzentrum am Ende zu viel für die Münchner sein.

Aus diesem Grund sondiert der Rekordmeister den Markt angeblich schon nach Alternativen. Dem Portal "Caught Offside" zufolge haben die Bayern-Bosse eine dieser Alternativen beim FC Arsenal gefunden. Objekt der Begierde ist demnach der 23-jährige Franzose William Saliba. Sollte der Poker der Münchner um Araújo ergebnislos verlaufen, werde sich der deutsche Branchenprimus um Saliba bemühen, prognostiziert das Portal.

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Wie im Fall von Araújo, gibt es aber auch beim jungen Franzosen eine große Hürde. Auch hier ist es die Ablöse, denn angeblich werden für Saliba ebenfalls rund 100 Millionen Euro fällig werden. Hinzu kommt: Neben dem FC Bayern sind "Caught Offside" zufolge auch Real Madrid und Paris Saint-Germain am talentierten Innenverteidiger interessiert. Zwei Klubs, die größeren finanziellen Spielraum als die Münchner haben.

Gleichzeitig wollen die Gunners angeblich alles versuchen, um Saliba von einem Verbleib zu überzeugen. Auf dem Papier haben sie dafür schonmal die besten Karten, denn der gebürtige Pariser noch bis 2027 an den Spitzenklub aus London gebunden.