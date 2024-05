Nächste EM-Enthüllung geht unter die Haut

IMAGO/Jürgen Kessler

Deniz Undav vom VfB Stuttgart (3.v.l.) fährt mit zur EM

Die 17. offizielle EM-Nominierung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geht unter die Haut.

Das Tattoostudio "Togoone" verkündeten in einem Instagram-Video, dass Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit zur Heim-EM 2024 fährt.

In dem Clip lässt sich ein Fan ein Tattoo von Undav und dem Wappen der Schwaben stechen. "Nach einer überragenden Saison beim VfB freuen wir uns sehr, dass nun auch Deniz Undav offiziell für den EM-Kader des DFB-Team nominiert wurde. Viel Erfolg", hieß es unter dem Video, das auch der DFB teilte.

Undav ist damit der insgesamt 17. bereits bestätigte EM-Teilnehmer.

Zuvor hatte es noch Verwirrung um die Nominierung des Stürmers gegeben. Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hatte am Mittwochmittag in einem Clip die Nominierung von Undav bekanntgegeben.

In einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, gratulierten sie dem Angreifer zum EM-Ticket und hielten ein Trikot mit seinem Namen in die Kamera.

Der Clip war mit der Überschrift "Undav international" überschrieben. In den Hashtags ist das aber Wort predictions (Englisch für Vorhersage) zu lesen. Also doch nur ein Gag? Später klärten die Handballer auf, dass es sich um einen Spaß handele. "Wir wünschen uns natürlich trotzdem: #Undav international!" Ein Wunsch, der in Erfüllung ging.

Undav wartet noch auf ersten Treffer im DFB-Dress

Im Frühjahr wurde Undav erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das DFB-Team nominiert. Gegen Frankreich kam er dann zu seinem ersten Einsatz. Auf den Premierentreffer wartet er noch.

Neben Undav sind bereits die VfB-Profis Maximilian Mittelstädt und Chris Führich für den EM-Kader bestätigt. Auch Keeper Alexander Nübel könnte überraschend folgen. Erwartet wird zudem die Nominierung von Abwehrchef Waldemar Anton.

Zuletzt hatte der DFB auch die Nominierung von David Raum bestätigt. "Dies ist der letzte Anruf für Passagier David Raum, David Raum bitte kommen Sie zum Gate für Ihren Flug zur Europameisterschaft 2024", hieß es in einem Instagram-Video der Lufthansa.