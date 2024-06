Wirtz vermeidet erneut klares Wechsel-Nein

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wechselt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Der auch beim FC Bayern gehandelte Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat erneut eine klare Absage an einen Wechsel in diesem Sommer vermieden.

"Jeder kennt meinen Vertrag (bis 2027, Anm. d. Red.). Es ist jetzt nicht der Moment, um darüber zu reden. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Zeit in Leverkusen, fühle mich wohl. In meinem Kopf ist jetzt zu 100 Prozent die EM. Alles andere ist mir gerade egal", sagte Wirtz am Dienstag im EM-Trainingslager des DFB-Teams gegenüber Medienvertretern.

In den letzten Wochen und Monaten galt ein möglicher Abgang von Wirtz aus Leverkusen in der kommenden Transferperiode als ausgeschlossen. Entsprechend äußerten sich auch die Bayer-Verantwortlichen sowie sein Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz.

Allerdings hatte der 21-Jährige schon am Rande der Double-Feierlichkeiten der Werkself die Gelegenheit verstreichen lassen, einem Wechsel eine definitive Absage zu erteilen. Gegenüber "Welt-TV" antwortete Wirtz damals auf die Frage, ob sein Verbleib bei Bayer in der kommenden Spielzeit "fix" sei: "Kann ich Ihnen jetzt nichts zu sagen. Sie kennen ja meinen Vertrag."

FC Bayern, Real Madrid und Co. heiß auf Florian Wirtz?

Der FC Bayern wird immer wieder mit dem Top-Talent in Verbindung gebracht. Ebenso ausländische Schwergewichte wie Real Madrid oder Manchester City. Wirtz' Preisschild dürfte im Falle eines Wechsels allerdings deutlich jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze liegen.

Bayer-Vereinsboss Fernando Carro hatte Wirtz im April ein Preisschild von mindestens 150 Millionen Euro umgehängt, dieses aber kurze Zeit später wieder einkassiert und seine Aussagen im "ZDF" als "Fehler" bezeichnet. "Eigentlich hat Florian Wirtz kein Preisschild", betonte der Spanier stattdessen.

Er verwies in diesem Zusammenhang mit einem Augenzwinkern darauf, dass beispielsweise in La Liga alle Spieler Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben müssen. "Wäre ich beim FC Barcelona oder bei Real Madrid, würde ich von einer oder zwei Milliarden Euro sprechen", so Carro.