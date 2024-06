Marco Reus kündigt "neues Abenteuer" an

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Marco Reus verlässt den BVB und sucht eine neue Herausforderung

Nach zuletzt zwölf Jahren bei Borussia Dortmund wechselt Marco Reus zum Karriere-Ende noch einmal den Verein. Vorher aber hat sich die Klub-Ikone emotional vom BVB verabschiedet und ein "neues Abenteuer" angekündigt.

"So! That's it!", begann Marco Reus sein Abschiedsposting bei Instagram, das an alle rund um "seinen" BVB gerichtet war und fügte an: "Leider nicht mit dem Ende, das wir uns alle verdient gehabt hätten."

Der Schmerz nach der bitteren Niederlage im Finale der Champions League gegen Real Madrid (0:2) am Wochenende, in dem die Dortmunder über weite Strecken das bessere Team waren, allerdings an ihrer eigenen Chancenverwertung verzweifelten und dann unterlagen, saß bei Reus auch am Montagabend noch tief.

Trotzdem blickte der langjährige Kapitän nach vorn. Er habe "eine unfassbare tolle Zeit erleben dürfen", zog der 35-Jährige Bilanz und bedankte sich zuerst bei den Anhängern der Borussia.

"Liebe Fans, vielen dank für alles was ihr mir seit Tag eins entgegen gebracht habt! Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken! Ich werde immer einer von euch sein!" schrieb der gebürtige Dortmunder, der in seiner Jugend beim BVB aktiv war und über Rot-Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach 2012 wieder bei seinem Heimatklub landete.

Reus: BVB bleibt für immer in seinem Herz

"Von ganzem Herzen" bedankte sich Reus auch bei "Mitspielern, Trainer, Staff und Betreuern". Er habe in den letzten zwölf Jahren "so tolle Leute kennenlernen dürfen, sowohl auf als auch neben dem Platz". Sein Fazit: "Durch euch konnte ich der sein, der ich bin!! Ich werde euch vermissen!"

Nach insgesamt 429 Pflichtspielen, in denen er 170 Tore und 131 Vorlagen lieferte, verlässt Reus nun den BVB. Seine größten Erfolge sind zwei Siege im DFB-Pokal (2017, 2021). "Es ist an der Zeit, das schwarzgelbe Trikot abzulegen", schrieb Reus und kündigte an: "Auf mich wartet ein neues Abenteuer."

Konkreter wurde der Offensivmann zwar nicht, laut übereinstimmenden Medienberichten deutet aber derzeit vieles auf einen Wechsel in die USA zu MLS-Klub Los Angeles Galaxy hin. Die US-Amerikaner stehen dem Vernehmen nach in fortgeschrittenen Gesprächen mit Reus bzw. dessen Berater. Gut möglich, dass Reus zum Karriere-Ende hin noch ein weißes Trikot trägt.

Die Schwarz-Gelben werden aber unvergessen bleiben. "Ich werde diese Farben immer in meinen Herzen tragen und euch von überall unterstützen! Macht es gut, wir werden uns wiedersehen!", schrieb Reus an den BVB gerichtet.

Seinen Post kommentierten mehrere seiner Teamgefährten wie Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Emre Can mit warmen Worten. "Immer in unseren Herzen", schrieb Salih Özcan.