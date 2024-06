Hertha BSC verkündet Sommer-Neuzugang

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidenheims Kevin Sessa wechselt zu Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC in der nächsten Saison ins Oberhaus zurückkehren. Dazu haben die Hauptstädter sich nun Verstärkung aus der Bundesliga geholt. Am Montag machte die Alte Dame ihren ersten Sommer-Transfer offiziell.

Kevin Sessa verlässt Überraschungsmannschaft 1. FC Heidenheim in Richtung 2. Bundesliga. Der 23-Jährige hat bei Hertha BSC einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterzeichnet, wie die Berliner bekannt gaben.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Kevin von Hertha BSC und unserem Weg überzeugen konnten. Er besitzt ein sehr spannendes, vielseitiges Profil, hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und seine Qualitäten sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Kevin Sessa war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison Stammspieler unter Trainer Frank Schmidt, insgesamt kam der Mittelfeldspieler auf 30 Einsätze. Dabei erzielte er drei Tore. Die 2. Bundesliga kennt der Rechtsfuß aus 89 Pflichtspielen, die er allesamt für den 1. FC Heidenheim absolviert hatte.

"Der Verein war der springende Punkt in meinen Überlegungen – wie riesig er ist und welche Kraft er besitzt. Dazu die Fans, das Stadion und die Stadt. Ich hatte direkt Lust darauf", begründete Sessa den Schritt.

Verliert Heidenheim auch Kleindienst?

Für die Hertha BSC fällt keine Ablöse an, da der Vertrag des Heidenheimers Ende Juni ausläuft. Der Bundesliga-Achte hatte bis zuletzt noch versucht, seinen Mittelfeldspieler von einem Verbleib zu überzeugen.

Beim 1. FC Heidenheim kommt es in den kommenden Wochen nun wohl vor allem darauf an, so viele Spieler wie möglich in den eigenen Reihen zu halten. Leihspieler Eren Dinkci wird zum SC Freiburg wechseln, auch andere stehen vor dem Abschied. So etwa Tim Kleindienst, der laut "Sky" bei Borussia Mönchenglabdach hoch im Kurs steht. Auch Jan-Niklas Beste und Lennard Maloney haben das Interesse der Konkurrenz geweckt.