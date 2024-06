Leipzigs Olmo von Bayern-Interesse geschmeichelt

IMAGO/motivio

Dani Olmo könnte RB Leipzig im Sommer verlassen - Richtung FC Bayern?

Seit Wochen wird Dani Olmo beim FC Bayern als möglicher Neuzugang gehandelt, auch andere Top-Klubs sollen auf den Offensivstar von RB Leipzig scharf sein. Nun hat sich der 26-Jährige zu den Gerüchten um einen Wechsel geäußert.

Aktuell weilt Dani Olmo bei der spanischen Nationalmannschaft, mit der er sich auf die Europameisterschaft vorbereitet. Das Turnier in Deutschland will der Kreativkopf auch für Werbung in eigener Sache nutzen.

Obwohl sein Arbeitspapier bei RB Leipzig noch bis 2027 gültig ist, liebäugelt Olmo übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem nächsten Karriereschritt.

An Interessenten mangelt es wahrlich nicht: Neben dem FC Barcelona, dem FC Liverpool und Manchester City soll vor allem der FC Bayern um die Dienste des Edeltechnikers werben.

Zuletzt hieß es gar, dass sich der deutsche Rekordmeister in der Pole Position befinde. Olmo tendiert demnach zu einer Unterschrift in München.

Laut "Bild" ist allerdings Eile geboten: Die Frist zur Aktivierung von Olmos Ausstiegsklausel soll Anfang Juli ablaufen. Der Leistungsträger darf RB bis dahin für 60 Millionen Euro verlassen. Zu einem späteren Zeitpunkt würde Leipzig wohl eine höhere Ablöse aufrufen.

Im Gespräch mit "Mundo Deportivo" hat Olmo die anhaltenden Spekulationen um einen Transfer jetzt kommentiert.

"Ich bin entspannt und fokussiere mich auf das, was vor mir liegt, nämlich die EM, die nicht gerade unwichtig ist", entgegnete der 26-Jährige auf eine Frage zu einem möglichen Abschied aus Leipzig.

Zugleich machte Olmo klar, von den Gerüchten gelesen zu haben. "Natürlich ist es schön zu sehen, dass mein Name mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Das motiviert mich", erklärte der Rechtsfuß, der zuletzt wegen muskulärer Probleme pausieren musste.

Dani Olmo stammt aus Barcas Nachwuchsschmiede

Olmo war im Januar 2020 für knapp 30 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Ausgebildet wurde er einst beim FC Barcelona.

Für RB absolvierte der Mittelfeldmann seither 148 Pflichtspiele, in denen er an 63 Treffern direkt beteiligt war (29 Tore, 34 Vorlagen).