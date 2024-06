BVB-Abgang? Top-Klub kontaktiert Mats Hummels

IMAGO/UWE KRAFT

Mats Hummels vom BVB wird mit AS Rom in Verbindung gebracht

Am 30. Juni endet der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund. Wie es für den Defensiv-Routinier dann weitergeht, steht weiterhin in den Sternen. In Italien soll sich nun allerdings eine interessante Alternative zum BVB auftun.

"Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen", antwortete Mats Hummels im Anschluss an das verlorene Finale der Champions League gegen Real Madrid (0:2) beim "ZDF" auf die Frage, ob die Niederlage gegen die Königlichen sein letztes Spiel für den BVB gewesen sei. "Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden", kündigte der Abwehrchef an.

Wochen sind seit der über weite Strecken unglücklichen Pleite noch nicht ins Land gezogen, Klarheit herrscht wohl auch deswegen noch nicht, aber ein Interessent soll sich auf jeden Fall schon einmal in Position bringen: Die AS Rom aus der Serie A.

Laut der Tageszeitung "Corriere della Sera" hat der Hauptstadtklub Kontakt zu Hummels aufgenommen. Der Routinier seinerseits soll wiederum alles andere als abgeneigt sein, seine Karriere gerne in Italien fortsetzen, heißt es. Zumal es sich nicht im ein kurzfristiges Engagement handeln soll. Die Roma bietet angeblich einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Wechselt Mats Hummels vom BVB nach Italien?

Ein Wechsel nach Italien würde sich auch mit Informationen der "Bild" decken, die zuletzt berichtete, ein neues Abenteuer in einer Top-Liga käme für Hummels nur bei einem anderen Bundesligisten oder in Italien infrage, da er so in Reichweite seiner Ex-Frau und des gemeinsamen Sohnes bleiben würde.

"Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland", bestätigte Hummels kürzlich der "Sport Bild" und führte familiäre Gründe an. Ein Verbleib beim BVB ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Der 78-fache deutsche Nationalspieler war einst beim FC Bayern ausgebildet worden, im Winter 2008 schloss er sich Borussia Dortmund an, wo er zum Stammspieler reifte und zweimal Meister wurde und den Pokal gewann. 2016 kehrte er für drei Jahre nach München zurück, 2019 folgte wiederum die Rückkehr nach Dortmund.