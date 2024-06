Eberl-Machtwort beendet Stanisic-Diskussionen

IMAGO/Niall Carson

Josip Stanisic spielt 2024/25 wieder für den FC Bayern

Während der FC Bayern 2023/24 vergeblich nach Titeln strebte, gewann Leihgabe Josip Stanisic mit Bayer Leverkusen sogar das Double und scheiterte erst im Finale der Europa League. Gerüchten zufolge soll der Kroate daher durchaus mit dem Gedanken gespielt haben, seinen Aufenthalt bei der Werkself zu verlängern. Aus München folgte nun ein Machtwort.

Josip Stanisic wird 2024/25 wieder im Kader des FC Bayern stehen. Das bestätigte Max Eberl am Dienstag dem "kicker". "Er wird bei uns eine wichtige Rolle spielen", zitiert das Fachmagazin den Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters. Am Montag hatte der "kicker" bereits berichtet, dass der Rechtsverteidiger "definitiv" vor einem Comeback in der bayerischen Landeshauptstadt stehe.

Mitte Mai hatte "Sky" hingegen verkündet, dass für den 24-Jährigen eine Rückkehr nach München "nicht die erste Option" sei. Bayer-Boss Fernando Carro unterstrich bei "Welt TV" zudem, dass man bereit sei, über eine weitere Zusammenarbeit zu reden.

Reagiert der FC Bayern auf ein Überangebot?

Eberls Aussage dürfte nun alle Spekulationen beseitigen. Allerdings könnte die Rückkehr des EM-Fahrers auch Auswirkungen auf das vorhandene Personal der Münchner haben. Mit Joshua Kimmich, Sacha Boey und Noussair Mazraoui stehen bereits drei Rechtsverteidiger im Kader, mit Stanisic würde ein Überangebot herrschen.

Gut möglich ist natürlich, dass Kimmich unter Neu-Coach Vincent Kompany wieder ins Mittelfeldzentrum rückt. Wie fest Mazraoui im Sattel sitzt, ist zudem nicht bekannt. In der abgelaufenen Saison konnte der Marokkaner nicht immer überzeugen.

Anders Stanisic, der für Bayer Leverkusen 38 Partien bestritt, vier Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete. Gerade im Endspurt der Spielzeit gehörte der 24-Jährige zu den absoluten Stützen der Werkself.

Für den FC Bayern bestritt der gebürtige Münchner bislang 41 Profispiele (1 Tor/1 Vorlage).