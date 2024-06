Nagelsmann hat Bundesliga-Stürmer "geprägt"

AFP/SID/KAREN MINASYAN

Sieht Nagelsmann als Vorbild: Andrej Kramaric

Trotz der bevorstehenden Fußball-EM denkt der kroatische Nationalstürmer Andrej Kramaric vom Bundesligisten TSG Hoffenheim bereits an die Zeit nach seiner aktiven Karriere und will sich dabei ein Beispiel am Bundestrainer nehmen.

"Eines Tages will ich Trainer werden", sagte der 33-Jährige dem Klubmagazin Spielfeld und bezeichnete seinen Ex-Coach als Inspiration: "Julian Nagelsmann hat mich bei der TSG geprägt, wir haben dreieinhalb Jahre erfolgreich zusammengearbeitet."

Mit Blick auf die Endrunde in seiner Wahlheimat wächst bei Kramaric die Vorfreude. "Ich kenne hier jedes Stadion und fühle mich sehr wohl. Dazu gibt es total viele Kroaten in Deutschland, unsere Partien werden zu Heimspielen für uns", äußerte der Offensivspieler, der mit seiner Mannschaft in der Vorrunde auf Italien, Spanien und Albanien trifft.

"Wir wollen weiterkommen. Größere Ziele zu nennen, wäre vermessen. Wir müssen in jedem Spiel Vollgas geben, sonst haben wir keine Chance", sagte Kramaric: "Aber ich glaube, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen."

Bei den zurückliegenden beiden WM-Endrunden wurde Kroatien 2018 Vizeweltmeister, 2022 landete das Team um Luka Modric auf dem dritten Platz. Bei der EURO 2021 scheiterten die Kroaten in einem spektakulären Spiel nach Verlängerung an Spanien (3:5).