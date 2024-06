Bayer Leverkusen umgarnt BVB-Flirt

IMAGO/EPhotopress

Desiré Doué (M.) steht bei Bayer Leverkusen und beim BVB hoch im Kurs

Schon im Winter war Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung von Désiré Doué interessiert. Für den wechselwilligen U19-Nationalspieler Frankreichs, den auch der BVB auf dem Zettel hat, müsste der Deutsche Meister allerdings wohl sehr tief in die Tasche greifen.

Nach einer fast niederlagenfreien Saison schaut sich Bayer Leverkusen nach Verstärkungen um.

Vor allem in der Offensive will der deutsche Doublegewinner nachlegen. Für den Werksklub gilt es auf Sicht unter anderem, einen potenziellen Nachfolger für Superstar Florian Wirtz zu finden.

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro will den 21-jährigen Nationalspieler nicht für unter 150 Millionen Euro ziehen lassen. Eine durchaus realistische Summe: Wirtz steht noch bis 2027 in Leverkusen unter Vertrag, sein Marktwert wird aber schon jetzt auf 130 Millionen Euro geschätzt.

Bayer Leverkusen: BVB-Flirt könnte für Transferrekord sorgen

Nach Informationen des "kicker" stellt sich Leverkusen erst für Sommer 2025 auf einen Abgang Wirtz' ein. Bis dahin will der neue Deutsche Meister seinem Trainer Xabi Alonso eine talentierte Alternative mit Perspektive zur Verfügung stellen. Eine solche Alternative könnte dem Fachblatt zufolge Désiré Doué sein.

Mit vier Toren und fünf Vorlagen in 31 Ligaspielen gehörte das beidfüßige Offensivtalent in der abgelaufenen Saison zu den größten Entdeckungen in der Ligue 1. In der zweiten Saisonhälfte spielte sich der U19-Nationalspieler Frankreichs, an dem auch der BVB im Frühling Interesse signalisierte, in der Stammformation von Stade Rennes fest.

Als Tabellenzehnter verpasste Rennes allerdings die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb - ein Umstand, der die bereits vorhandenen Wechselambitionen Doués nur noch weiter antreiben dürfte. Schon im Winter hatte Leverkusen 20 Millionen Euro für ihn geboten - Rennes sagte damals ab.

Wie es im Bericht weiter hieß, haben die Bretonen ihrem jungen Leistungsträger jetzt ein Preisschild von 40 Millionen Euro umgehängt. Lässt sich Bayer also auf einen Deal ein, dürfte Doué zum neuen Rekordtransfer der Rheinländer werden. 2019 überwies Leverkusen 32 Millionen Euro für Kerem Demirbay an die TSG Hoffenheim.