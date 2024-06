MSV verzichtet auf Start in 2. Liga

IMAGO / Nico Herbertz/SID/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Die MSV-Frauen spielen wohl in der Regionalliga

Der MSV Duisburg verzichtet nach dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga auf einen Start in der zweiten Liga. Eine Teilnahme könne auch wegen des Abstiegs der Herren in die Regionalliga nicht finanziert werden, teilte der Klub mit.

Seit der Übernahme der Spielrechte des insolventen Ex-Meisters FCR 2001 Duisburg Anfang 2014 hatte der MSV in neun von elf Jahren erstklassig gespielt.

Ziel sei nun die Teilnahme an der drittklassigen Regionalliga West. Profiteur des Verzichts ist als Tabellenzwölfter der vergangenen Saison der SV 67 Weinberg.

Der Klub werde vorbehaltlich der finalen Zulassungserteilung auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga vertreten sein und nicht in die Regionalliga Süd absteigen, teilte der DFB mit.