Medien: Bayern-Bosse sehen Müller als "nächsten Hoeneß"

Huebner/Hufnagel

Zwei Gesichter des FC Bayern: Uli Hoeneß und Thomas Müller

Thomas Müller wird seine Karriere als aktiver Fußballprofi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim FC Bayern beenden. Danach wird es für die Vereinsikone ebenso sicher in anderer Rolle beim Rekordmeister weitergehen. Die Frage ist: in welcher? In der Chefetage traut man dem Eigengewächs offenbar selbst die höchsten Aufgaben zu.

Der FC Bayern gehört seit vielen Jahren zu den Klubs, die ehemalige Spieler auch über deren Karriereende hinaus weiter beschäftigen. Manche nehmen führende Positionen ein, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn oder auch Hasan Salihamidzic. Andere werden mit kleineren Rollen im Nachwuchsbereich oder als offizieller Repräsentant des Klubs betraut.

Thomas Müller könnte schon in absehbarer Zeit der nächste große Spieler werden, der die Seiten wechselt und sich der Vereinsarbeit verschreibt. Welche Rolle er dabei einnimmt, ist noch nicht abzusehen. Klubintern ist man aber offenbar überzeugt, dass Müller jeder Aufgabe gewachsen wäre.

Macht der FC Bayern Müller zum "nächsten Hoeneß"?

Wie die "Abendzeitung" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, sehen viele verantwortliche Personen des FC Bayern Müller in Zukunft als "potenzielle Führungsfigur". Müller sei jemand, der gar in die Fußstapfen von Uli Hoeneß treten könne, heißt es. Schon jetzt gelte der 34-Jährige als eine Art "Außenminister" des Vereins und "bedeutendster Repräsentant", lautet die Einschätzung.

Eine Beurteilung, der nur schwer zu widersprechen ist. Im In- wie Ausland ist Müller seit vielen Jahren einer der beliebtesten deutschen Fußballer. Seine herausragenden Erfolge mit dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft haben ihn zu einem weltweit bewunderten Superstar gemacht. Und das, obwohl sich der gebürtige Oberbayer deutlich seltener auf Roten Teppichen zeigt als etwa Cristiano Ronaldo, Neymar oder Kylian Mbappé.