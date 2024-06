Pavlovic packt über "bittere" Bayern-Saison aus

IMAGO/Ulmer

Shootingstar beim FC Bayern: Aleksandar Pavlovic

In einer über weite Strecken ernüchternden Saison war Aleksandar Pavlovic einer der wenigen Lichtblicke beim FC Bayern. Sein steiler Aufstieg in München hat den Mittelfeld-Youngster bis ins deutsche EM-Aufgebot gespült. In einem Interview hat der 20-Jährige nun auf seine bewegten letzten Monate zurückgeschaut.

"Es ist natürlich sehr bitter, dass wir keinen Titel geholt haben", resümierte Pavlovic in Bayerns Mitgliedermagazin "51", ergänzte aber: "Für mich persönlich war es trotz allem ein Jahr, in dem ich viel Spielzeit bekommen habe und zeigen konnte, was ich draufhabe."

Zum ersten Mal seit der Saison 2011/2012 ist der FC Bayern ohne großen Titel geblieben, speziell auf nationaler Ebene blieb das Starensemble von der Säbener Straße meilenweit hinter den Erwartungen zurück.

Nichtsdestotrotz überwiegen bei Pavlovic die positiven Erinnerungen. Über sein Profi-Debüt beim 8:0 gegen den SV Darmstadt sagte er: "Da zu stehen und dann reinzukommen, dieses Gefühl kann ich schwer in Worte fassen."

Denn: "Ich bin mein ganzes Leben schon Bayern-Fan, ich spiele mein ganzes Leben für diesen Verein."

Entscheidende Hilfe bekam Pavlovic von Dauerbrenner Thomas Müller, der offenkundig eine gute Mischung aus Lob und Kritik fand.

"Thomas ist einfach ehrlich. Und das schätzen wir alle sehr an ihm", hob Pavlovic hervor: "Wenn etwas gut läuft, dann lobt er. Wenn etwas nicht passt, dann kritisiert er. Aber immer konstruktiv. Ich lerne sehr viel von ihm."

Aleksandar Pavlovic: Vom FC Bayern in die Nationalmannschaft

Mittlerweile zählt Pavlovic auch zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Auch der serbische Verband hatte um den Sechser geworben, den Zuschlag erhielt schlussendlich allerdings der DFB.

Mehr noch: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den gebürtigen Münchner sogar für die anstehende Heim-Europameisterschaft nominiert.

"Da habe ich vor Freude erst mal richtig geschrien", verriet Pavlovic: "Ich glaube, dem Trainer gefällt meine Ruhe am Ball, wie ich jeden Ball haben will, wie ich Räume antizipiere."