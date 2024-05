Verliert der HSV jetzt seine drei größten Stars?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Robert Glatzel (r.) hat 19 Saisontore für den HSV erzielt

Zum sechsten Mal nacheinander hat der Hamburger SV sein großes Saisonziel verfehlt, in die Bundesliga zurückzukehren. Schon nach 33 Spieltagen in der zweiten Liga steht fest, dass der HSV den Wiederaufstieg erneut verpasst hat. Einmal mehr droht den Hanseaten nun ein empfindlicher Kaderumbruch.

Ausgerechnet der Verbleib der vermeintlich größten Stars im Kader der Rothosen ist derzeit noch unsicher. Die "Sport Bild" enthüllte nun nämlich Details zu den Arbeitspapieren von Robert Glatzel, Laszlo Benes und Ludovit Reis beim Hamburger SV.

Alle drei Stammspieler der Hanseaten besitzen zwar einen Vertrag über den Sommer hinaus, Robert Glatzel sogar bis 2027.

Allerdings sollen laut dem Medienbericht alle drei HSV-Stars Ausstiegsklauseln in ihren Arbeitspapieren festgeschrieben haben, wonach sie den Klub noch im bevorstehenden Transferfenster verlassen könnten.

Wie es weiter heißt, müssen die Kaderplaner der Hamburger um Sportvorstand Jonas Boldt noch bis zum EM-Start am 14. Juni abwarten, ob sich Glatzel, Benes oder Reis für einen anderen Klub entscheiden könnten. Dann nämlich laufen die Ausstiegsklauseln für diesen Sommer aus und der HSV sitzt in allen Personalfragen wieder am längeren Hebel.

HSV-Star Reis beim SC Freiburg gehandelt

Glatzel ist seit Jahren der beste Torjäger beim Hamburger SV und gilt als einer der Publikumslieblinge. Der 30-Jährige hat in der laufenden Zweitliga-Saison 19 Tore in 31 Einsätzen für die Rothosen erzielt.

Laszlo Benes bringt es auf 27 Partien in der 2. Bundesliga in dieser Saison, hat mit 24 Scorerpunkten (13 Tore, elf Assists) sogar einen Punkt mehr gesammelt als Mittelstürmer Glatzel.

Der 23-jährige Ludovit Reis gilt als derweil als der wertvollste aller aktuellen HSV-Akteure, war im zentralen Mittelfeld der Hamburger zumeist unumstritten. Sein Abschied aus Hamburg nach drei Jahren wurde zuletzt am ehesten diskutiert, soll er doch beim SC Freiburg ganz weit oben auf dem Zettel stehen.