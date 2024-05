Bericht: Werder krallt sich nächstes HSV-Juwel

IMAGO/Niklas Heiden

David Igboanugo (vorne) wird wohl zu Werder Bremen wechseln

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat erst kürzlich über die bevorstehende Verpflichtung von Karim Koulibaly aus der U19-Mannschaft des Hamburger SV informiert. Laut eines jüngsten Medienberichts wird der 16-Jährige aber nicht das letzte HSV-Juwel sein, das in diesem Sommer zum Erzrivalen nach Bremen wechseln wird.

Wie das Online-Portal "Deichstube" vermeldete, soll sich auch David Igboanugo vor einem Wechsel aus Hamburg nach Bremen befinden. Der Transfer soll ebenso wie bei Koulibaly im bevorstehenden Wechselfenster vollzogen werden.

Der 19-Jährige spielte zuletzt drei Jahre lang für den HSV in der U19-Mannschaft beziehungsweise der U23-Auswahl, die in der viertklassigen Regionalliga Nord an den Start geht.

Für den Hamburger SV II war der Linksverteidiger in der laufenden Saison 24 Mal im Einsatz, zeigte dabei durchaus vielversprechende Leistungen für die Rothosen.

Auch bei Werder Bremen ist Igboanugo wohl zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant, soll dort langsam für den nächsten Entwicklungsschritt vorbereitet werden. Mittelfristig wird dem gebürtigen Düsseldorfer aber zugetraut, den Sprung in die Profi-Mannschaft der Bremer zu schaffen.

Perspektive gab wohl den Ausschlag für Werder Bremen

Werder Bremen soll sich im Werben um das HSV-Talent gegen prominente Konkurrenz aus der Bundesliga und 2. Bundesliga durchgesetzt haben. So waren laut dem Medienbericht auch die beiden Hauptstadt-Klubs 1. FC Union Berlin und Hertha BSC an dem Deutsch-Nigerianer dran.

Letztlich soll den Youngster aber das familiäre Umfeld sowie die sportliche Perspektive bei Werder überzeugt haben, von der Elbe an die Weser zu wechseln.

David Igboanugo lässt sich übrigens von der Berater-Agentur EMG Mundial vertreten, die mit Marvin Ducksch und Michael Zetterer auch zwei weitere Werder-Stars zu ihren Klienten zählt.