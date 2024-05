Müller als nächster EM-Fahrer für Deutschland nominiert?

IMAGO/Markus Ulmer

Thomas Müller wird bei der Heim-EM im Sommer dabei sein

Thomas Müller ist der 16. deutsche Nationalspieler, der über das Internet und die sozialen Medien beziehungsweise Funk und Fernsehen für die bevorstehende Heim-Europameisterschaft nominiert wurde. Diesen Schluss lässt zumindest ein Video des Urgesteins des FC Bayern vom Mittwochmittag in den sozialen Medien zu.

Der 34-Jährige postete auf seinen Kanälen bei TikTok und Instagram ein Video, welches ihn im Dress der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt.

Müller zeigt dabei ein paar Tricks mit dem Ball am Fuß, befindet sich dabei in der Münchner Allianz-Arena. Versehen mit dem Kommentar "Kick it like Müller" und den Hashtags #em2024 und #esmuellert nominiert sich der Weltmeister von 2014 damit praktisch selbst.

Offiziell bestätigt wurde die insgesamt 16. Nominierung zum Heimturnier, welches vom 14. Juni bis 14. Juli stattfinden wird, aber noch nicht.

Thomas Müller ist mit 128 Länderspieleinsätzen längst einer der erfahrensten Nationalspieler überhaupt in der deutschen Länderspiel-Historie. Kommt er bei der Europameisterschaft sowie den Testspielen davor regelmäßig zum Einsatz, könnte er Ende der Saison an Lukas Podolski mit 130 A-Länderspielen vorbei gezogen sein.

Müller ist der erfolgreichste Fußballer der deutschen Geschichte

Müller, der seine gesamte Profi-Karriere beim FC Bayern verbrachte und bereits über 700 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister bestritt, gilt als einer der populärsten deutschen Fußballer weltweit.

Alleine bei Instagram folgen ihm 14,5 Millionen Abonnenten, bei den Anhängern der Münchner ist er der wohl größte Publikumsliebling.

Müller ist mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten. Neben dem Weltmeistertitel 2014 hat er mit dem FC Bayern alleine zwölfmal die deutsche Meisterschaft und sechsmal den DFB-Pokal gewonnen. Hinzu kommen zwei Champions-League-Titel in den Jahren 2013 und 2020.