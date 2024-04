Gladbachs "Fußballgott" gibt Karriereende bekannt

IMAGO/Nico Paetzel

Tony Jantschke beendet seine Karriere im Sommer

Am 29. November 2008 bestritt Tony Jantschke sein erstes Profispiel. Mit Borussia Mönchengladbach verlor der damals 18-Jährige 1:3 gegen Energie Cottbus. Zahlreiche Profieinsätze später hat der 34-Jährige, der der Fohlenelf nie den Rücken kehrte, nun das Ende seiner Laufbahn angekündigt.

"Voller Stolz sage ich, dass meine Borussia-Reise als Spieler im Sommer ein Ende findet", teilte Tony Jantschke am Dienstag in einem Beitrag auf Instagram mit, dass er die Fußball-Schuhe an den Nagel hängt.

Und weiter: "Ich habe immer probiert, authentisch, geradeaus sowie voller Hingabe zu sein und alles, inklusive meines Körpers, auf dem Platz zu lassen. Natürlich macht sich das bemerkbar, und die letzten Jahre waren geprägt von Auf und Abs sowie einigen Operationen und Reha-Zeiten. Ich habe probiert, trotzdem der beste Teamplayer zu sein: sei es durch Anfeuern, vielleicht einfach auch mal durch Zuhören oder auch durch schlechte Witze."

In den vergangenen Spielzeiten kam Jantschke am Niederrhein nur noch sporadisch zum Einsatz. 2023/24 stehen bislang lediglich 36 Pflichtspielminuten zu Buche. Allerdings prägte der Defensiv-Allrounder auch sehr erfolgreiche Zeiten, qualifizierte sich mit Gladbach dreimal für die Champions League und viermal für die Europa League.

"Tony hat in den letzten zwei Jahrzehnten auf und neben dem Platz alles für Borussia gegeben. Sein Werdegang vom Talent im FohlenStall hin zu einem gestandenen Profi ist Vorbild für den Weg, den wir jungen Spielern bei Borussia ermöglichen wollen", kommentierte Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus den Entschluss Jantschkes auf "borussia.de".

Gladbach: Tony Jantschke künftig als Trainer aktiv

Zudem enthüllt Virkus, dass die Zeit des Routiniers in Gladbach weitergeht: "Deshalb freut es uns sehr, dass sich Tony künftig als Teil des Trainerteams um die Top-Talente im Profikader und im Nachwuchsleistungszentrum kümmert. Dort wird er unter anderem seine Erfahrungen, aber auch seine Mentalität an die nächsten Generationen von Spielern weitergeben."

Unter dem Instagram-Post, in dem sich Jantschke zudem bei Mitarbeitern, Wegbegleitern und vor allem den Fans der Borussen bedankt, haben zahlreiche User Kommentare hinterlassen - darunter auch Gladbachs Mittelfeldspieler Julian Weigl, der wie viele Fans einfach mit dem Wort "Fußballgott" reagiert. Diesen Status verliehen Jantschke die Anhänger der Gladbacher.