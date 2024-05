Terzic verrät besondere Reus-Geste zum BVB-Abschied

IMAGO/Joachim Bywaletz

Marco Reus steht vor seinem letzten Bundesliga-Spiel mit dem BVB

Am kommenden Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) wird Marco Reus sein 292. und letztes Bundesliga-Spiel für Borussia Dortmund bestreiten. Cheftrainer Edin Terzic gab dem 34-Jährigen vor dem letzten Liga-Auftritt des BVB gegen den SV Darmstadt 98 eine Startelf-Garantie - und nicht nur das.

Wie Terzic ankündigte, wird Reus auch zum letzten Mal in seiner Profi-Karriere die Kapitänsbinde von Borussia Dortmund tragen: "Er wird nicht nur in der Startelf stehen, sondern die Mannschaft auch als Kapitän auf den Platz führen. Das hat er sich absolut verdient", so der Dortmunder Cheftrainer über den Ur-Borussen.

Der auslaufende Vertrag des Offensivspielers wird nach Ende der laufenden Saison nicht mehr verlängert, das hatte der BVB gemeinsam mit seinem dienstältesten Spieler zu Beginn des Monats offiziell verkündet.

Der gebürtige Dortmunder fand sich in diesem Spieljahr zwar immer häufiger nur auf der Ersatzbank der Schwarz-Gelben wieder, kam insgesamt aber immerhin noch auf 40 Pflichtspiel-Einsätze (acht Tore) in 2023/2024.

Vor seinem letzten Heimspiel im ausverkauften Signal Iduna Park sei bei Marco Reus keine besondere Anspannung oder Nervosität zu spüren, wie Terzic vor der Darmstadt-Partie betonte: "Anspannung merke ich gar nicht. Ich finde, dass Marco sehr positiv mit dieser Situation umgeht. Er wirkt sehr gelöst, hat sehr viel Spaß gerade in der Mannschaft. Natürlich wissen wir, dass wir nicht nur die drei Punkte zu Hause einfahren wollen, sondern wir wollen Marco natürlich den Rahmen bieten, den er sich verdient."

Reus war im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt und war über viele Jahre einer der populärsten Spieler überhaupt beim BVB.

Terzic denkt auch ans Champions-League-Finale

Wenngleich ihn sein derzeitiger Cheftrainer Edin Terzic häufiger aus der Startelf strich, berichtete er doch von einer besonderen Beziehung zur Dortmunder Nummer 11: "Es gab in dieser Saison natürlich Momente, die für ihn und für mich nicht so leicht waren. Marco hat sich über die letzten Jahre so viel verdient. Das merkt man ja auch, wie viel Liebe ihm entgegen gebracht wird. Das bekommen nicht viele Spieler so entgegengebracht."

Der BVB-Coach rechne am Samstag mit einem "sehr emotionalen Tag" für Reus und die Dortmunder Fans, will aber das ganz große Saisonziel am 1. Juni nicht außer Acht lassen: "Wir wissen, dass wir in 14 Tagen noch einen fantastischen Tag schaffen können. Bis dahin bin ich mir sicher, dass Marco jede Sekunde aufsaugen wird", so der 41-Jährige mit Blick auf das Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid in knapp zwei Wochen.