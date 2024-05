Aufstieg kein Thema? Schalke-Star spricht Klartext

IMAGO/RHR-FOTO

Ron Schallenberg wechselte im Sommer 2023 zum FC Schalke 04

Die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 krachend verfehlt. Für die kommende Saison geben die Knappen den Aufstieg daher nicht mehr als Ziel aus. Mit dieser Vorgabe kann sich auch S04-Mittelfeldakteur Ron Schallenberg gut identifizieren.

Der FC Schalke 04 blickt auf eine schwierige Spielzeit zurück, die immerhin mit dem souveränen Klassenerhalt noch einen einigermaßen zufriedenstellenden Abschluss fand. Die jüngsten Leistungen der Knappen machten allerdings Hoffnung, dass die Spielzeit 2024/25 erfolgreicher wird.

Zuletzt blieben die Königsblauen sechs Mal in Folge ungeschlagen. Die Rückkehr in das deutsche Oberhaus hat der Klub aus dem Ruhrpott für die kommende Spielzeit trotz der aufsteigenden Form aber nicht als Ziel ausgegeben. Man wolle stattdessen "oben mitspielen", so die Vorgaben der Klub-Bosse.

FC Schalke 04: Schallenberg hofft auf Geraerts-Verbleib

Ron Schallenberg, der 2023 vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen wechselte, sieht dies positiv. "Nach diesem Jahr ist nächste Saison erst einmal etwas Demut angesagt. Wir wollen es auf jeden Fall besser machen als zuletzt und dann wird man sehen. Ich bin auf jeden Fall d'accord mit der Meinung des Vereins", erklärte der Mittelfeldspieler im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten"

Mit welchem Trainer sich der FC Schalke 04 auf die neue Spielzeit vorbereitet, ist indes noch offen. Chefcoach Karel Geraerts wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in seine belgische Heimat in Verbindung gebracht. Schallenberg würde sich einen Verbleib des 42-Jährigen wünschen.

"Dazu kann ich wenig sagen, das ist ja seine Sache und die des Vereins. Wichtig ist, dass beim Trainingsstart ein Trainer auf dem Platz steht. Und meines Wissens nach hat Karel Geraerts noch einen Vertrag auf Schalke. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn er bleibt. Er hat immer auf mich gesetzt", erklärte der 25-Jährige.