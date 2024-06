Grealish-Rauswurf sorgt für Wirbel im englischen Team

IMAGO/Sebastian Frej

Jack Grealish bekommt kein EM-Ticket

Am Donnertag verkündete Englands Nationaltrainer Gareth Southgate völlig überraschend das EM-Aus von ManCity-Star Jack Grealish, der zwar zum vorläufigen Aufgebot der Three Lions zählte, den Sprung in den finalen Kader aber nicht schaffte. Das Echo innerhalb der Mannschaft soll gewaltig gewesen sein.

Die Ausbootung von Jack Grealish aus dem englischen EM-Kader habe den Rest der Mannschaft völlig kalt erwischt, berichtet "The Telegraph". Die Verwunderung über die Entscheidung von Gareth Southgate soll so groß gewesen sein, dass ein Führungsspieler anschließend zum Trainer ging und um eine Erklärung bat, damit er diese dem Rest der Mannschaft überbringen könne.

Ein namentlich nicht genannter Sportchef eines Premier-League-Klubs hat sich nach "Telegraph"-Angaben sogar aus eigenem Antrieb bei der Zeitung gemeldet, um sein Erstaunen über die Southgate-Entscheidung kundzutun.

Es gebe zwar keinerlei Anzeichen, dass die Ausbootung des ManCity-Stars für einen Riss im Team gesorgt habe, heißt es. Gleichwohl sollen mehrere Spieler Grealish gegenüber erklärt haben, dass er ihrer Meinung nach unbedingt in den EM-Kader gehört hätte.

So hat ManCity-Star Grealish sein EM-Aus aufgenommen

Grealish selbst soll von der Entscheidung des Trainers tief enttäuscht gewesen sein. Allerdings hat sich der 28-Jährige im Anschluss laut "Telegraph" höchstprofessionell verhalten und der Mannschaft und dem Staff für die Endrunde in Deutschland nur das Beste gewünscht.

Southgate begründete den Rauswurf des 36-fachen Nationalspielers mit der starken Saison seiner Konkurrenten. Andere Spieler hätten schlicht und ergreifend bessere Leistungen gezeigt, sagte der Coach mit Blick auf Grealish, der in der vergangenen Saison für Meister Manchester City auf insgesamt 36 Pflichtspieleinsätze kam und dabei drei Tore erzielte.