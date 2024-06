Reus-Entscheidung schon nächste Woche?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Marco Reus hat seine Zelte beim BVB abgebrochen

Dass Marco Reus Borussia Dortmund nach zwölf Profi-Jahren im BVB-Dress den Rücken kehrt, stand schon vor dem Endspurt der Saison fest. Nun zeichnet sich immer deutlicher ab, wo der 35-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.

Nach insgesamt 429 Pflichtspielen, in denen er 170 Tore und 131 Vorlagen lieferte, verlässt Reus seinen Herzensklub BVB. Seine größten Erfolge sind zwei Siege im DFB-Pokal (2017, 2021). "Es ist an der Zeit, das schwarzgelbe Trikot abzulegen", schrieb Reus unlängst auf Instagram, bedanket sich bei Fans und Wegbegleitern und kündigte an: "Auf mich wartet ein neues Abenteuer."

In Kürze soll nun endgültig bekannt werden, welches "neue Abenteuer" Reus angehen wird. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach hat LA Galaxy aus der nordamerikanischen MLS gute Fortschritte in den Gesprächen mit Reus erzielt. Derzeit tausche man sich bereits über explizite Vertragsdetails aus, heißt es. LA, das in den Medien als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des Offensiv-Routiniers gilt, sei optimistisch, dass der Deal in der nächsten Woche über die Bühne gehen könne, schrieb Romano in seinem "Daily Briefing".

BVB-Ikone Marco Reus bald Konkurrent von Lionel Messi?

Sollte es zu einen Wechsel von Reus zu LA Galaxy kommen, würde der deutsche Ex-Nationalspieler auf einige durchaus prominente Namen treffen: Aktuell schnüren unter anderem der Ex-Schalker Maya Yoshida, der langjährige Frankfurter Stürmer Dejan Joveljic, Ex-Barca-Talent Riqui Puig und Uruguay-Legende Martín Cáceres die Fußball-Schuhe in Kalifornien.

Größter Star der Liga ist allerdings eindeutig Lionel Messi. Der achtfache Weltfußballer wechselte 2023 zu Inter Miami, wo er seine Karriere in der Sonne Floridas ausklingen lässt. An Messis Seite spielen zudem mit Luis Suárez, Jodi Alba und Sergio Busquets drei weitere ehemalige Topstars des europäischen Fußballs.