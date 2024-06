FC Bayern? BVB? VfB? Führich lässt aufhorchen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Chris Führich vom VfB Stuttgart wird beim FC Bayern und beim BVB gehandelt

Der sowohl beim FC Bayern als auch beim BVB gehandelte EM-Fahrer Chris Führich schließt einen Verbleib beim VfB Stuttgart nicht aus.

"Warum sollte das nicht vorstellbar sein? Was wir in der abgelaufenen Saison erreicht haben, ist etwas ganz Besonderen, für den Verein und die Fans", sagte Führich im DFB-Trainingslager gegenüber "Sky".

Aktuell mache er sich aber "nicht viele Gedanken" um seine Zukunft, betonte der 26 Jahre alte Offensivspieler. "Ich konzentriere mich auf die EM und lenke immer alles zu meinem Management. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Für mich ist es wichtig, dass ich auf dem Platz stehe und genieße."

Führich war 2021 für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart gewechselt. Dort gehört er inzwischen zu den absoluten Leistungsträgern. Neun Tore und sieben Vorlagen gelangen ihm in der abgelaufenen Saison in 38 Pflichtspielen für die Schwaben.

Seinen Vertrag beim VfB hatte er zwar Anfang Februar bis 2028 verlängert. Der Kontrakt enthält aber eine Ausstiegsklausel über angeblich 20 bis 25 Millionen Euro - eine Konstellation, die Führich noch interessanter für andere Vereine macht. Der FC Bayern soll sich mit ihm beschäftigen, auch der BVB wird immer wieder als Interessent genannt.

Fußball-EM 2024: So sieht Chris Führich seine Rolle in der Nationalmannschaft

Doch zunächst steht für den dribbelstarken Rechtsfuß sein erstes großes Turnier an. Er sei "dankbar", dabei zu sein, gab Führich zu Protokoll. "Man kann hier eine Menge mitnehmen. Vor allem von den älteren Spielern, die hier mega Gas geben. Da nimmt sich keiner raus. Sie geben alles und sind stolz, für ihr Land zu spielen. Der Kader ist breit, da ist so viel Qualität. Es macht einfach Spaß, Spieler wie Jamal und Florian auf dem Platz zu sehen. Mit Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan auf dem Trainingsplatz zu stehen, ist etwas Besonderes."

Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der Noch-Stuttgarter eher als Joker eingeplant. "Ich bin in jedem Spiel motiviert, denn es ist etwas Besonderes für die Nationalmannschaft zu spielen. Wenn ich reinkomme, dann will ich meine Qualitäten zeigen", sagte Führich. "Es ist auch meine Aufgabe, dann Impact zu bringen und Schwung zu verleihen, wenn die Jungs nicht mehr können. So sehe ich auch meine Rolle."