FC Bayern spricht angeblich mit Juve-Star

Chiesa wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Kingsley Coman könnte den FC Bayern im anstehenden Sommer-Transferfenster verlassen. Einen Ersatz für den Franzosen haben die Münchner angeblich schon an der Angel. Italienischen Medien zufolge soll es sich dabei um einen amtierenden Europameister von Juventus Turin handeln.

Wie das italienische Portal "calciomercato" am Donnerstag berichtete, denkt der FC Bayern nach wie vor intensiv über eine Verpflichtung von Juve-Star Federico Chiesa nach. Der Berater des offensiven Außenspielers befindet sich demnach in Gesprächen mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters.

Neben dem FC Bayern wird in diesen Tagen auch die SSC Neapel mit einem Transfer des Europameisters von 2020 in Verbindung gebracht. Deutlich die Nase vorne soll allerdings die AS Roma haben. Die Hauptstädter haben dem Bericht zufolge jedoch Bauchschmerzen mit der von Juventus aufgerufenen Wunsch-Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro.

Holt der FC Bayern Chiesa als Coman-Ersatz?

Als überzogen betrachten die Römer diesen Preis vor allem, weil Chiesas Vertrag bei Juventus Turin schon im Sommer 2025 ausläuft und er dann zum Nulltarif zu haben wäre. Dieses Szenario wiederum wollen die Turiner unbedingt verhindern. Laut "calciomercato" strebt auch der Spieler einen Wechsel in diesem Sommer an, da er nicht mehr die nötige Wertschätzung der Klubchefs spüre.

Für den FC Bayern wären die 40 Millionen durchaus zu stemmen. Vor allem dann, wenn Kingsley Coman die Münchner wirklich verlassen sollte. Erst in dieser Woche berichtete die "Bild", dass die Ablösevorstellung der Bayern-Bosse bei rund 50 Millionen Euro liege. Ein Betrag, mit dem ein Chiesa-Transfer finanziert werden könnte.

Mit Chiesa würde sich der FC Bayern einen ähnlichen, aber gleichzeitig flexibler einsetzbaren Spieler holen. Der 26-Jährige kommt bei Juventus vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz, bringt aber auch Stärken im Zentrum und auf dem rechten Flügel mit. In der abgelaufenen Serie-A-Saison nutzte er diese zu neun Toren und zwei Vorlagen in 33 Spielen.