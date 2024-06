Wie Härtefall Sané den deutschen Fußball spaltet

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané erlebte im DFB-Team wie beim FC Bayern zuletzt Höhen und Tiefen

Nach einer extrem unruhigen Saison beim FC Bayern bereitet sich Leroy Sané mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die Heim-EM vor. Nach abgesessener Sperre winkt dem Offensivstar bei der Turnier-Generalprobe gegen Griechenland am Freitag (20:45 Uhr/RTL) das Comeback. Dennoch könnte er zum Härtefall werden.

Leroy Sané hatte gute Gründe, den Ausführungen von Weltmeister-Coach Gordon Herbert besonders aufmerksam zu lauschen. Die Wurftechnik des Bayern-Profis, hatte Kumpel Jamal Musiala vor dem Besuch des Basketball-Trainers im deutschen EM-Quartier schmunzelnd und "ganz leise" verraten, sei schließlich nicht die Beste.

Auf dem Rasen macht Sané dagegen kaum jemand etwas vor - nichtsdestotrotz muss er seine Rolle in der Nationalmannschaft erst wieder finden.

Nach Ablauf seiner Sperre ist der Tempodribbler bei Bundestrainer Julian Nagelsmann fest eingeplant für den finalen EM-Test gegen Griechenland in Mönchengladbach.

"Leroy hat eine Qualität, auf die wir nicht verzichten wollen, nicht verzichten können", betonte der Nachfolger von Hansi Flick. Das heißt allerdings nicht, dass Sané bei der Europameisterschaft einen Stammplatz haben wird.

Neue Rolle in der Nationalmannschaft für Leroy Sané

Als Nagelsmann im März jedem seiner Spieler eine klare Rolle zuwies, stand Sané wegen seiner vollkommen überflüssigen Roten Karte nach einer Tätlichkeit beim 0:2 gegen Österreich aus dem November nicht zur Verfügung.

Der Angreifer, betonte der Bundestrainer damals, habe zwar weiter die "Chance, in eine schon gut funktionierende Gruppe reinzukommen". Aber: "Es geht auch für ihn darum, sich einzugliedern."

Mit anderen Worten: Der 59-malige Nationalspieler (13 Tore) muss sich hinter den Mitgliedern des "magischen" Offensivdreiecks um Kapitän Ilkay Gündogan sowie den Zauberfüßen Musiala und Florian Wirtz einordnen.

Sané schleppt schwieriges Jahr beim FC Bayern mit

Kein leichtes Unterfangen nach einer an Tiefschlägen nicht armen Saison beim FC Bayern.

Zwischen Ende Oktober und Ende April blieb Sané ein halbes Jahr ohne Tor, immer wieder litt der 28-Jährige wegen hartnäckiger Schambein-Probleme unter Schmerzen.

"Das Schlimme daran ist: Man weiß nicht wirklich, woran man ist", gab Sané in Herzogenaurach zu bedenken: "Die Schmerzen kommen und gehen."

Positiv gesehen habe er die Blessur über die vergangenen Monate immer besser zu verstehen gelernt, merkte der ehemalige Schalker süffisant an: "Ich weiß, was mir gut tut, oder wo die Gefahren sind."

Aktuell habe er die Sache "gut im Griff", doch was heißt das schon? "Er wird nicht jedes Spiel 90 Minuten machen können", weiß Nagelsmann, "das ist nahezu ausgeschlossen".

Endet Sanés Turnier-Trauma in Deutschland?

Sané und die DFB-Elf, das ist ohnehin eine komplizierte Beziehung. Erst recht bei Turnieren. 2016 reicht es bei der EM nur zu einem Kurzeinsatz im Halbfinale, 2018 wird er von Joachim Löw kurz vor der WM vollkommen überraschend ausgebootet.

Bei der EURO 2021 steht der Rechtsaußen ebenso nur im Gruppenfinale gegen Ungarn in der Startelf wie 2022 bei der WM in Katar gegen Costa Rica. Seine überschaubare Gesamtbilanz: Sieben Einsätze über insgesamt 233 Minuten, eine Vorlage.

Kein Wunder also, dass Sané, dessen Zukunft beim FC Bayern angesichts seines 2025 auslaufenden Arbeitspapiers weiterhin offen ist, polarisiert. Manche würden gar sagen: spaltet.

An guten Tagen kann der Edeltechniker mit seinem starken linken Fuß Spiele auch auf höchstem Niveau im Alleingang entscheiden, an schlechten Tagen hingegen für ratlose Gesichter sorgen. Dann schlurft Sané teilnahmslos über den Rasen, lamentiert herum und zieht seine Teamkollegen so mit runter.

"Sehr lockeres Verhältnis" zwischen Sané und Nagelsmann

Ob Nagelsmann dem Härtefall helfen kann, endlich eine prägende Rolle einzunehmen? "Unser Verhältnis ist sehr locker", hob Sané hervor: "Wir wissen ganz genau, wie wir miteinander umgehen können." Beide kannten sich bereits aus gemeinsamen Zeiten in München.

So ist es auch mit Buddy Musiala. "Seine Qualitäten brauchen wir auf dem Feld", sagte der Youngster, "auch mit 50 oder 20 Prozent wird er uns viel helfen."

Fragt sich nur: In welcher Funktion?

Heiko Lütkehus (mit "AFP"-Material)