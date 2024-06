Mega-Transfer? Palhinha-Thema beim FC Bayern "ganz heiß"

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Palhinha stand im Sommer 2023 kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Im vergangenen Sommer setzte der FC Bayern alle Hebel in Bewegung, um João Palhinha am Deadline Day vom FC Fulham zu verpflichten. Am Ende platzte der Deal auf spektakuläre Art und Weise. Mit dem Abschied von Thomas Tuchel schien auch ein Transfer des Portugiesen vom Tisch zu sein. Doch dem ist offenbar nicht so.

Wie die "Bild" berichtet, ist ein Transfer von João Palhinha auch nach dem Aus von Thomas Tuchel weiterhin an der Säbener Straße im Gespräch. Der Name sei "ganz heiß" und keinesfalls vom Tisch.

Grund dafür ist die Suche des FC Bayern nach einem neuen Sechser. Tuchel hatte dieses Thema im vergangenen Sommer verstärkt angestoßen. Mit Palhinha wurde ihm sogar seine Wunschlösung präsentiert, doch obwohl der Portugiese am Deadline Day schon in München weilte, ließ der FC Fulham den Transfer auf den allerletzten Drücker noch platzen.

FC Bayern sieht Kimmich nicht als Sechser

Joshua Kimmich werde von den Verantwortlichen des FC Bayern nach wie vor nicht als Idealbesetzung für die Sechs gesehen, berichtet "Bild". Daher soll "ein anderer Spieler kommen". Palhinha sei "eine Möglichkeit".

Klar ist der "Bild" zufolge allerdings, dass der deutsche Rekordmeister im Fall eines weiteren Angebots auf keinen Fall noch einmal so viel auf den Tisch legen wird, wie im Sommer 2023. Damals sollen die Münchner bereit gewesen sein, satte 65 Millionen Euro nach London zu überweisen. Wo nun die Schmerzgrenze liegen würde, ist nicht bekannt.

Palhinha öffnet Tür für Wechsel zum FC Bayern

Palhinha selbst hatte die Tür für einen Wechsel vor wenigen Tagen noch einmal geöffnet, als er auf einen möglichen Bayern-Transfer angesprochen sagte: "Ich weiß nicht, ob es ein abgeschlossenes Kapitel ist oder nicht, im Fußball ist alles möglich."

Trotz seines noch bis 2028 gültigen Arbeitspapiers in Fulham liebäugelt Palhinha weiter mit einem Abgang. "Mein Name ist nun bereits bekannt. Zum Glück bin ich in der Premier League, sodass ich in einem sehr großen Schaufenster stehe, wahrscheinlich dem größten von allen", erklärte der defensive Mittelfeldspieler.