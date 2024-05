Nagelsmann tankt vor EM-Start Kraft in der Heimat

IMAGO/Uwe Koch

Jetzt tankt Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zum EM-Start noch einmal Kraft

Der vorläufige Kader steht. Jetzt tankt Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zum EM-Start noch einmal Kraft.

Julian Nagelsmann machte sich nach der gelungenen Bekanntgabe seines vorläufigen EM-Kaders sofort auf den Weg in die bayerische Heimat. Nach dem kurzen Flug von Berlin nach München atmete der Bundestrainer erst einmal durch. Das Finale in der Fußball-Bundesliga am Samstag verfolgt Nagelsmann entspannt auf dem Sofa, Kraft tanken vor den riesigen Herausforderungen lautet das Motto.

Auf seine vorerst 27 berufenen Spieler warten bis zum Turnierstart am 14. Juni in München gegen Schottland höchst unterschiedliche Aufgaben. Die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck kämpfen am 1. Juni gegen Toni Kroos und Antonio Rüdiger im Londoner Fußball-Tempel Wembley um den Gewinn der Champions League.

Die drei Leverkusener Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz jagen im Europa-League-Endspiel gegen Atalanta Bergamo (22. Mai in Dublin) und im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (25. Mai in Berlin) ihrem Triple-Traum hinterher. Die sechs Bayern-Profis und die fünf Stuttgarter können hingegen bis zum Start des Trainingslagers am 26. Mai im Weimarer Land die Beine hochlegen.

Nationalmannschaft zieht am 9. Juni ins EM-Quartier

"Ich traue uns aber zu, alle zu integrieren", sagte Nagelsmann. Die größere Belastung bei einigen Nationalspielern lösten beim 36-Jährigen zwar zwiespältige Gefühle aus, doch Nagelsmann ist sich sicher: "Es ist immer besser, wenn Spieler mit Erfolgen zur Nationalmannschaft kommen."

Seinen endgültigen Kader wird Nagelsmann allerdings erst bei der EM-Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Griechen zur Verfügung haben. Kurz nach dem Abpfiff muss er der Europäischen Fußball-Union (UEFA) seinen endgültigen 26er-Kader melden.

Aus dem Trio Robin Koch, Waldemar Anton und Maximilian Beier dürfte einer nicht am 9. Juni ins EM-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach einziehen. "Die Wackelkandidaten wissen Bescheid", verriet Nagelsmann.

Im Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine ist Nagelsmann noch als Improvisationskünstler gefragt. Neben dem Königsklassen-Quartett fehlt auch Leroy Sane noch gesperrt. Trotzdem soll seine Mannschaft die Fans auch dann schon "alle begeistern".

Mit dieser Euphorie soll der dreimalige Europameister dann auch ins Turnier gehen. "Es ist wichtig, wie wir starten und die Zuschauer mitnehmen", sagte Nagelsmann. Ein wenig Ruhe gönnt er sich zuvor aber noch.