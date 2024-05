Voting: Wähle jetzt deine EM-Wunschelf!

IMAGO/Marc Schueler

Einer muss zwar noch gehen, doch insgesamt steht nach der Kader-Nominierung nun fest, welche DFB-Stars sich Hoffnungen auf einen Startplatz bei der anstehenden Fußball-EM in Deutschland machen dürfen. Abseits davon, was Bundestrainer Julian Nagelsmann plant, fragen wir nun dich: Wen würdest du in die Startelf schicken, wenn du freie Hand hättest? Stimme jetzt im großen sport.de-Voting ab!

Mit 27 Spielern geht Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Heim-EM an.

Mit dabei sind die bereits erwarteten Toni Kroos (Real Madrid) und Niclas Füllkrug (BVB), aber auch Überraschungen, wie VfB-Keeper Alexander Nübel oder Bayern-Aufsteiger Aleksandar Pavlovic.

Ein Spieler muss im Juni vor der endgültigen Nominierung des EURO-Aufgebots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch weichen.

Wir fragen dich: Welche elf Spieler aus dem aktuellen Kader würdest du für die Startelf bei der EURO 2024 nominieren?

Diese Spieler können in die Wunsch-Startelf für die Fußball-EM gewählt werden:

Name Verein Alter/Länderspiele/Tore Torhüter Manuel Neuer FC Bayern München 38/117/0 Marc-André ter Stegen FC Barcelona 32/40/0 Oliver Baumann TSG 1899 Hoffenheim 33/0/0 Alexander Nübel VfB Stuttgart 27/0/0 Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München 29/84/6 Robin Koch Eintracht Frankfurt 27/8/0 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 27/2/1 Antonio Rüdiger Real Madrid 31/68/3 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 24/11/0 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 28/23/0 David Raum RB Leipzig 26/20/0 Waldemar Anton VfB Stuttgart 27/1/0 Benjamin Henrichs RB Leipzig 27/14/0 Mittelfeld Robert Andrich Bayer Leverkusen 29/3/0 Chris Führich VfB Stuttgart 26/3/0 Pascal Groß Brighton & Hove Albion 32/5/0 Ilkay Gündogan FC Barcelona 33/75/18 Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 20/0/0 Leroy Sané FC Bayern München 28/59/13 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 21/16/1 Toni Kroos Real Madrid 34/108/17 Jamal Musiala FC Bayern München 21/27/2 Angriff Niclas Füllkrug Borussia Dortmund 31/15/11 Kai Havertz FC Arsenal 24/44/15 Deniz Undav VfB Stuttgart 27/1/0 Thomas Müller FC Bayern München 34/128/45 Maximilian Beier TSG 1899 Hoffenheim 21/0/0

Seinen endgültigen Turnierkader muss Nagelsmann unmittelbar nach der EM-Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland bei der UEFA melden. Das Aufgebot darf bis zu 26 Spieler umfassen.