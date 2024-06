30-Millionen-Euro-Gerücht um VfB-Star

IMAGO/Markus Fischer

Verlässt Hiroki Ito den VfB Stuttgart?

Mit 26 Liga-Einsätzen, davon 25 in der Startelf, sowie zwei Vorlagen hatte Hiroki Ito großen Anteil an an der überraschenden Vizemeisterschaft des VfB Stuttgart. Nun sollen die Leistungen des japanischen Verteidigers die Konkurrenz auf den Plan gerufen haben. Großes Interesse soll ein Top-Klub aus der Premier League haben.

Tottenham Hotspur soll Hiroki Ito vom VfB Stuttgart "intensiv" beobachten, das schreibt die "Bild". In London soll man befunden haben, dass der schnelle 25-Jährige, der in der Innenverteidigung und als Linksverteidiger zum Einsatz kommen kann, beste Voraussetzungen hat, um in der englischen Premier League überzeugen zu können.

Ermöglichen soll den Deal angeblich eine im bis Sommer 2027 datierten Vertrag verankerte Ausstiegsklausel. Diese beträgt der "Bild" zufolge rund 30 Millionen Euro. Die englische "Sun", die ebenfalls vom Interesse der Spurs berichtet, veranschlagt hingegen eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

Einig sind sich die Quellen allerdings wiederum darin, dass dem VfB Stuttgart bislang keine offizielle Offerte vorliegen soll. "Bild" zufolge sondieren die Londoner den Markt noch nach Alternativen. Die "Sun" geht sogar noch weiter. Demnach ist Tottenhams Trainer Ange Postecoglou zwar auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, Priorität genießen allerdings andere Positionen - vor allem ein Stürmer.

Das spricht gegen einen Abschied vom VfB Stuttgart

Auch die "Bild" sieht noch einige Hürden auf dem Weg zu einem Deal. Zum einen kann Ito sich mit dem VfB 2024/25 den Traum von der Champions League erfüllen, Tottenham startet nur in der Europa League, zum anderen soll sich der Asiate in Stuttgart sehr wohlfühlen.

Eine hochdotierte Offerte aus Saudi-Arabien soll Ito im Winter zum Beispiel aus diesen Gründen abgelehnt haben.

Der VfB kann sich die Entwicklungen derweil ganz in Ruhe anschauen. Die Schwaben kostete Ito insgesamt nur 500.000 Euro, der Gewinn würde einen Abschied wohl verkraftbar machen.