Sané deutet Zukunftsentscheidung an

IMAGO/M.Gracia Jimenez

Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern?

Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern? Dem Rekordmeister liegt einiges daran, dem Spieler ebenso. Bis zur Unterschrift werden aber wohl noch einige Wochen vergehen. Die Tendenz geht aber in die richtige Richtung.

Auf die Frage, ob es mit der geplanten Vertragsverlängerung beim FC Bayern gut aussehe, sagte Sané am Donnerstag im "Sky"-Interview: "Ja, so weit." Spieler und Verein sind demnach auf einer Wellenlänge und streben eine Fortsetzung der Zusammenarbeit an. Sanés aktuelles Arbeitspapier in München läuft noch bis zum Sommer 2025.

Endgültig entschieden ist die Zukunftsfrage aber noch nicht - und das wird laut Sané vorerst auch so bleiben. Er sei in diesen Tagen voll und ganz auf dem EM fokussiert. Darauf liege sein Augenmerk, erklärte der 28-Jährige. "Und nach dem Turnier werden wir wieder miteinander sprechen", versicherte er eine Fortsetzung der Gespräche mit dem FC Bayern.

FC Bayern will Gehaltskosten senken

Dass Sané über den Sommer hinaus in München bleibt, war während der vergangenen Saison nicht immer klar. Zweifel gab es zwischenzeitlich, weil der Flügelstürmer zu den absoluten Top-Verdienern des Klubs zählt und diesen Status gerne behalten bzw. in der Gehalts-Hierarchie am liebsten weiter aufsteigen würde. Die Bayern-Bosse haben es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, die in den letzten Jahren explodierten Gehaltskosten zu senken.

Sportlich zeigte Sané derweil, dass der Rekordmeister nur schwer auf ihn verzichten kann. Vor allem zu Beginn der Saison trumpfte er Woche für Woche groß auf. Anschließend zog er sich jedoch einige Verletzungen zu, die nie richtig ausheilten.

In der Rückrunde brauchte Sané entsprechend lange, um wieder in Form zu kommen. Erst in der ganz heißen Phase mit den beiden Champions-League-Halbfinalspielen gegen Real Madrid unterstrich er dann wieder, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann.