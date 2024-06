Mourinho lässt mit Kane-Aussagen aufhorchen

Neil Hall via www.imago-images.de

José Mourinho kennt Bayern-Star Harry Kane aus gemeinsamen Zeiten in Tottenham

Beim FC Bayern hat Harry Kane ein starkes Premierenjahr hingelegt, zu einem Klub-Titel reichte es für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft allerdings nicht. Endet der Trophäen-Fluch des Routiniers bei der anstehenden Fußball-EM in Deutschland? Sein früherer Trainer José Mourinho ist guter Dinge.

"Kane hat überall getroffen, wo er gespielt hat. Für Tottenham, im Nationalteam - und ich hatte auch keinerlei Zweifel, dass er für den FC Bayern treffen würde", wurde Mourinho von "PA Media" zitiert.

Bei den Spurs hatte der Portugiese zwischen 2019 und 2021 mit Kane zusammengearbeitet. In dieser Zeit sammelte der Weltklasse-Stürmer im Schnitt einen Scorerpunkt pro Spiel (45 Tore und 17 Vorlagen in 62 Einsätzen).

Mourinho, der gerade erst bei Fenerbahce in der Türkei unterschrieben hat, gerät bei Kane ins Schwärmen: "Harry ist ein fantastischer, kompletter Spieler, der überall auf dem Feld Tore schießen kann."

Besonders hervorzuheben sei, dass der Engländer "niemals egoistisch" auftrete: "Er bereitet (Treffer; d. Red.) vor, lässt sich in die Tiefe fallen, baut das Spiel auf, presst den Gegner und verteidigt."

Deshalb traut Mourinho seinem ehemaligen Schützling auch zu, sich bei der Europameisterschaft zum Torschützenkönig zu krönen. Mit den Three Lions zählt der 30-Jährige zu den Turnierfavoriten. In Gruppe C geht es gegen Dänemark, Serbien und Slowenien.

Kane-Fluch hält beim FC Bayern an

Im vergangenen Sommer war Kane nach einem zähen Poker für ca. 95 Millionen Euro von Tottenham zum FC Bayern gewechselt. Für die Münchner erzielte der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte bislang 44 Tore in 45 Partien.

Wie zuvor schon auf der Insel blieb sein "Titel-Fluch" aber auch an der Säbener Straße bestehen. Mourinho ist überzeugt, dass er mit Kane große Erfolge hätte feiern können, wäre er im April 2021 nicht entlassen worden.

"Das Einzige, was in seiner Vita fehlt, ist der Gewinn einer Trophäe. Er war mein Spieler bei Tottenham und ich wollte mit ihm einen Titel gewinnen, aber ich wurde sechs Tage vor dem Finale (League Cup gegen Manchester City, Endstand 0:1) entlassen", klagte "The Special One".