Neue Einzelheiten zum Mbappé-Vertrag enthüllt

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Kylian Mbappé wechselt von Paris Saint-Germain zu Real Madrid

Für seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid verzichtet Kylian Mbappé auf viele Millionen. Die Königlichen zahlen dem Superstar deutlich weniger Gehalt als der französische Spitzenklub. Allerdings gibt es im Vertrag des 25-Jährigen die ein oder andere Hintertür, die den Verlust ausgleicht.

Mit einem Netto-Jahresgehalt von "nur" 15 Millionen Euro wird Kylian Mbappé sein Abenteuer bei Real Madrid beginnen. Das ist auf der einen Seite viel Geld, bei Paris Saint-Germain aber hat der Superstar ein Vielfaches davon kassiert.

Damit der finanzielle Fall nicht zu schmerzhaft wird, haben der Franzose und sein Berater-Stab vorgesorgt. Ein wichtiger Punkt sind vor allem die Einnahmen aus den Bild-Rechten. Geschätzt wird, dass Mbappé alleine mit diesen bislang rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdient. Üblich ist bei Real eine 50:50-Aufteilung zwischen Spieler und Verein. Mbappé darf jedoch 80 Prozent der Einnahmen behalten.

So viel kassiert Kylian Mbappé bei Real Madrid

Einem "AS"-Bericht zufolge kommt es für den Spieler sogar noch besser. Die Zeitung berichtet, dass der Superstar weiterhin 100 Prozent der Bild-Rechte-Einnahmen von Verträgen behalten darf, die bereits gültig sind. Nur von den Verträgen, die er ab dem 1. Juli unterschreibt, muss er 20 Prozent an die Königlichen abtreten.

Erwartet wird laut "AS", dass diese Einnahmen beim größten Klub der Welt noch einmal in eine neue Dimension vorstoßen. Sein wahres Gehalt, so die Rechnung der Sportzeitung, wird damit nicht bei 15 Millionen Euro liegen, sondern eher in der Region zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Das wiederum ist recht nah an der Summe, die der Superstar bei PSG kassierte. Dort soll er pro Jahr ein Gehalt von rund 70 Millionen Euro bekommen haben.

Dazu durfte sich der 25-Jährige noch über einen so genannten "Signing Bonus" freuen. Wie hoch dieser genau ist, ist nicht klar. Spekuliert wird über eine Summe in Höhe von 100 bis 125 Millionen Euro.

Ob Mbappé einen Teil davon noch an Paris Saint-Germain abtreten muss, wird gerade von seinen Anwälten mit den PSG-Vertretern diskutiert.