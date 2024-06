Medien: FC Bayern droht nächster Trainer-Knall

IMAGO/Markus Fischer

Holger Broich wechselte 2014 zum FC Bayern

Auf der Trainerbank des FC Bayern gab es in den letzten Jahren deutlich mehr Wechsel, als es Verantwortlichen und Fans lieb war. Eine Konstante blieb aber: Holger Broich. Der Fitnesscoach ist seit 2014 im Klub und galt bisher als unantastbar. Doch das hat sich nun offenbar geändert.

Die ausführliche Saisonanalyse des FC Bayern hat einige Baustellen zutage gefördert. Auch eine, die bisher nicht im öffentlichen Fokus stand. Wie die "tz" berichtet, haben die unzähligen Muskelverletzungen der Münchner Profis in der vergangenen Spielzeit dafür gesorgt, dass die Rolle von Fitnesscoach Holger Broich intern mittlerweile äußerst kritisch hinterfragt wird.

An der Säbener Straße werde derzeit darüber diskutiert, ob der Mediziner seinen Job behalten werde, schreibt die Zeitung, die mit Andreas Kornmayer auch direkt einen möglichen Nachfolger ins Spiel brachte. Kornmayer arbeitete zwischen 2010 und 2016 bereits für den FC Bayern und war zuletzt an der Seite von Jürgen Klopp beim FC Liverpool tätig.

Ex-Bayern-Trainer mit Broich auf Kriegsfuß?

Durchaus brisant: Die Kritik an Broich ist der "tz" zufolge nicht neu. Auch Thomas Tuchel soll dessen Arbeit skeptisch beurteilt haben. Ebenso wie Julian Nagelsmann, mit dem es "Reibungspunkte" gegeben habe, heißt es. Der letzte FCB-Trainer, der der Arbeit von Broich voll und ganz vertraut habe, sei Hansi Flick gewesen, schreibt das Blatt. Wäre Tuchel Trainer geblieben, hätte Broich dagegen "mächtig gewackelt", will die "tz" erfahren haben.

Der FC Bayern wurde in der Saison 2023/24 von einer außergewöhnlichen Verletzungsseuche heimgesucht. Im gesamten Kader gab es kaum einen Leistungsträger, der zwischenzeitlich nicht mindestens ein Mal verletzt ausfiel. Thomas Tuchel führte auch das immer wieder als Grund für die letztlich titellose Saison an. In der Chefetage ist man offenbar der Meinung, dass es dafür mit Holger Broich zumindest einen Teilverantwortlichen gibt.