Weltmeister trifft! BVB-Bubis halten Titeltraum am Leben

IMAGO/Patrick Ahlborn

Charles Herrmann rettete dem BVB noch ein Remis gegen Hertha BSC

Die A-Jugend von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schickt sich einmal mehr an, im Rennen um die deutsche Meisterschaft ein ernstes Wörtchen mitzureden.

Nachdem der BVB die West-Staffel der Bundesliga souverän gewann, ging es am Donnerstagabend ins Halbfinal-Hinspiel gegen Hertha BSC. Dieses endete nach kuriosem Spielverlauf mit 2:2.

Der BVB galt in dieser Partie als Favorit, hatte er sich in der Meisterschaftsrunde im Westen durch mit 23 Siegen in 26 Spielen hochüberlegen gegen die Konkurrenz unter anderem aus Gladbach, Leverkusen und Schalke durchgesetzt.

In der ersten Halbzeit schien auch alles in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden von der schwarz-gelben U19, Cole Campbell traf schon in der 10. Minute zur 1:0-Führung.

Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg hielt diesen Spielstand bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Dann sorgten Oliver Rölke mit einem Kopfballtor in der 68. Minute und Karim Bellomo in der 88. Minute für die Wende zugunsten von Hertha BSC. Plötzlich sah sogar alles nach einem Auswärtssieg der Berliner aus.

Unter den Augen von BVB-Chefcoach Edin Terzic und seinem Co-Trainer Nuri Sahin schlugen die Dortmunder Youngsters dann in der Nachspielzeit doch noch einmal zurück und retteten so zumindest das Unentschieden.

U17-Weltmeister trifft spät für den BVB

Nach einem Eckball in der 90+1. Minute stocherte U17-Weltmeister Charles Herrmann den Ball irgendwie über die Linie, rettete seinen Farben somit eine einigermaßen aussichtsreiche Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel.

Das zweite Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund findet dann am kommenden Montag um 11 Uhr in Berlin statt.

Im zweiten Halbfinale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft stehen sich 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Hier sorgte Hoffenheim mit einem 6:2-Auswärtssieg schon am Mittwoch für die vermeintliche Vorentscheidung im Hinspiel.