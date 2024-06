Klare Kimmich-Aussagen zu seiner Zukunft

IMAGO/Ulmer

Joshua Kimmich will sich nach der EM mit seiner sportlichen Zukunft in München beschäftigen

Joshua Kimmich steht wohl vor einem turbulenten und wegweisenden Sommer. Mit der deutschen Nationalmannschaft will er bei der Heim-EM 2024 endlich einen großen Erfolg feiern - anschließend geht es um seine sportliche Zukunft beim FC Bayern. Es lockt das Ausland.

Eine der wichtigsten Baustellen beim FC Bayern ist immerhin geschlossen. Er freue sich, dass "wir einen neuen Trainer gefunden haben", sagte Joshua Kimmich auf der DFB-Pressekonferenz am Samstag mit Blick auf den neuen FCB-Coach Vincent Kompany, der unter der Woche vorgestellt worden war.

Eine Bayern-Baustelle weniger

Dies sei auch für seine persönliche Zukunft wichtig, so der 29-Jährige. In erster Linie sei aber wichtig, was der Verein denke. "Dementsprechend ist es schön, dass wir da eine Baustelle weniger haben und einen Trainer gefunden haben", sagte Kimmich.

Er selbst kenne Kompany aber nur aus der Ferne - als Spieler. "Als Trainer kann ich ihn weniger beurteilen", erklärte Kimmich. "Beurteilen kann ich ihn erst nach ersten Trainings oder ersten Wochen."

Wie es mit dem Nationalspieler nach der Europameisterschaft weitergehen wird, ist noch offen. Seit Wochen und Monaten wird Kimmich mit Großkalibern des europäischen Fußballs in Verbindung gebracht. Zum Beispiel Real Madrid, wo er Toni Kroos beerben könnte, zum Beispiel mit dem FC Barcelona, wo er unter seinem ehemaligen Trainer und Förderer Hansi Flick einen Stammplatz sicher hätte.

Kimmich: "Was möchte der Verein?"

Seine Zukunft an der Säbener Straße hänge nicht nur von ihm selbst ab, betonte Kimmich nun auf der PK. "Wie sieht es der Verein? Was möchte der Verein?", zählte Kimmich mit Blick auf den FC Bayern die entscheidenden Fragen des kommenden Sommers auf. "Ich denke, dass irgendwann Gespräche stattfinden werden."

Die Situation sei für ihn alles andere als ungewiss, betonte er, sondern "ganz klar": "Ich habe noch ein Jahr Vertrag und die EM vor der Brust." Dementsprechend liege der Fokus voll auf dem Turnier mit dem DFB-Team.

"Danach wird dann bestimmt ein Gespräch stattfinden, der FC Bayern ist dann mein erster Ansprechpartner", hob der Allrounder hervor.