Hertha BSC rückt erstem Sommer-Transfer näher

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Spielt Kevin Sessa (M.) bald in der 2. Liga statt im Oberhaus?

Fußball-Zweitligist Hertha BSC steckt mitten in den Kader-Umbaumaßnahmen. Nach dem feststehenden Abgang von Suat Serdar rückt nun ein Sommer-Transfer aus der Bundesliga näher.

Hertha BSC steht nach Angaben von "Bild" dicht vor einer Verpflichtung von Kevin Sessa vom 1. FC Heidenheim. "Sky" hatte zu Wochenbeginn bereits über einen möglichen Deal im Sommer berichtet, nun scheinen die letzten Details geklärt zu sein.

Der Zweitligist habe mit Sessa inzwischen eine Einigung über einen Vertrag erzielt. Auch über die sportliche Perspektive beim Hauptstadtklub sei gesprochen worden. Das Jahresgehalt soll sich auf rund 900.000 Euro belaufen - und somit nur die Hälfte des Salärs betragen, das zuvor Mittelfeldspieler Suat Serdar eingestrichen hatte.

Serdar war in der vergangenen Saison an den italienischen Zweitligisten Hellas Verona verliehen worden. Verona hat anschließend die Kaufoption gezogen, wie die Alte Dame am Freitag bestätigte. Medienberichten zufolge fließen somit nun über fünf Millionen Euro nach Berlin.

Hertha BSC bietet Dreijahresvertrag

Geld, das direkt in den Kaderumbau - und in die Verpflichtung von Heidenheim-Senkrechtstarter Sessa - gesteckt werden soll. Für den 23-Jährigen wird aufgrund dessen auslaufenden Vertrags keine Ablöse fällig. In Berlin soll er einen Dreijahresvertrag erhalten, heißt es.

Der 1. FC Heidenheim hatte "Bild" zufolge bis zuletzt versucht, Kevin Sessa noch zu einem Umdenken zu bewegen und ihm ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Da der Mittelfeldmann im Zuge eines Wechsels aber auch eine Signing Fee einstreichen kann, sei die Hertha am Ende die finanziell attraktivere Wahl, so das Boulevardblatt.

Kevin Sessa kam in seiner Debütsaison in der Bundesliga in 30 Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore. In der 2. Bundesliga absolvierte der Rechtsfuß zudem schon 89 Spiele für die Heidenheimer.