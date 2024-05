Mourinho sieht in Deutschland einen EM-Favoriten

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Jose Mourinho traut der DFB-Elf einiges zu

Deutschland gehört bei der anstehenden Heim-EM zu den Anwärtern auf den Titel - zumindest für Startrainer Jose Mourinho.

"Wenn die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelmann die Form aus den Vorbereitungsspielen mit ins Turnier bringt, dann ist sie für mich Mitfavorit auf den Titel", sagte der Portugiese bei der Premiere eines Films für das Topps-Sticker-Album. Außerdem seien England, Frankreich und Portugal titelreif.

Nagelsmann hatte am Donnerstag seinen Kader für die EURO bekannt gegeben, ab dem 26. Mai versammelt er sein Team um Kapitän Ilkay Gündogan zum Trainingslager im Weimarer Land.

Am 3. und 7. Juni stehen die letzten Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland an, am 14. Juni eröffnet die DFB-Elf das Turnier gegen Schottland. Das Finale steigt am 14. Juli in Berlin.