Barca-Hammer? Xavi angeblich vor dem Rauswurf

Muss Xavi den FC Barcelona jetzt doch verlassen?

Dicke Luft beim FC Barcelona! Öffentliche Aussagen von Cheftrainer Xavi sollen Klubchef Joan Laporta derart verärgert haben, dass plötzlich ein Rauswurf des Übungsleiters bevorstehen soll. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem erneut Ex-Bayern-Coach Hansi Flick gehandelt.

Anfang des Jahres erklärte Trainer Xavi beim FC Barcelona zunächst seinen Rücktritt, wenige Wochen später zog er diesen jedoch wieder zurück und einigte sich mit der Vereinsspitze doch auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Doch das Thema hat sich nun offenbar erledigt.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, hat sich Xavi den Zorn von Klubchef Joan Laporta zugezogen. Der Ärger des Präsidenten ist so groß, dass er den Trainer angeblich rauswerfen will.

Xavi-Aussagen sorgen für Ärger beim Chef

Grund für die Wut Laportas sollen Aussagen Xavis sein, die er am Mittwoch tätigte. Dort erklärte der Trainer auf einer Pressekonferenz, dass der Klub Geld in die Hand nehmen müsse, um den Kader zu verstärken und nur so mit "Real Madrid und auch in Europa" mithalten könne. Drei Wochen zuvor soll Xavi in einer privaten Unterredung mit Laporta dagegen noch gesagt haben, dass er vollstes Vertrauen in den aktuellen Kader habe.

Der öffentliche Kurswechsel des Trainers habe "Empörung" bei Laporta ausgelöst, schreibt die "AS". Der Ärger beim Präsidenten ist angeblich so groß, dass er von sich aus auf die Reise zum jüngsten Auswärtsspiel gegen Almeira verzichtete.

Aussagen Xavis über Nachwuchstürmer Vítor Roque sollen Laporta zudem irritiert haben. Der Trainer erklärte, es sei nicht geplant gewesen, dass der Brasilianer schon im Winter zum Team stoße. Im Klub heißt es dagegen, Xavi habe einen vorzeitigen Transfer des 19-Jährigen ausdrücklich gefordert.

Bekommt Hansi Flick doch noch eine Chance?

Der Ärger über Xavi soll sich intern längst entladen haben. Sportchef Deco reiste in diesen Tagen nach Portugal. Offiziell aus privaten Gründen. Laut "AS" hatte der Besuch in seiner Heimat jedoch das Ziel, Gespräche mit Porto-Coach Sérgio Conceição zu führen.

Auch andere Namen werden dem Bericht zufolge in der Barca-Chefetage schon wieder in Betracht gezogen. Darunter unter anderem der von Hansi Flick, der schon Anfang des Jahres auf der Kandidatenliste des Klubs stand. Auch Rafa Márquez, aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, soll als intern als möglicher Xavi-Nachfolger gehandelt werden.