BVB verliert Top-Talent an die Bundesliga-Konkurrenz

IMAGO/Steinbrenner

Samuel Bamba (r.) verlässt den BVB

Dass Borussia Dortmund mit Samuel Bamba ein weiteres Talent aus dem eigenen Stall in diesem Sommer verlieren wird, war bereits bekannt. Nun scheint klar, zu welchem Bundesliga-Konkurrenten es das BVB-Talent zieht.

Laut "Bild" hat der VfL Bochum das Rennen um Bamba gemacht. Der 20-Jährige ist ablösefrei und passt als junger und extrem dynamischer Spieler ins Beuteschema des neuen Trainers Peter Zeidler. Eine Verpflichtung von Christian Conteh (VfL Osnabrück) soll dagegen kein Thema mehr sein.

Bamba hatte seinen BVB-Abschied bereits Ende Mai via Instagram bestätigt. "Was für eine unglaubliche Reise es war! Ich möchte mich bei allen Teamkollegen, Trainern und Mitarbeitern bedanken, die ich in all diesen Jahren hatte. Einmal Borusse, immer Borusse", schrieb der gebürtige Ahlener damals.

Bereits im Februar war durchgesickert, die Gespräche zwischen dem BVB und Bamba über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags lägen auf Eis. Damals hieß es, der Berater des Youngsters sondiere bereits den Markt - ein Vorgang, der inzwischen offenbar erfolgreich abgeschlossen ist.

BVB: Samuel Bamba nicht der einzige Abgang

Bamba war 2013 aus der Jugend von Rot Weiss Ahlen zum BVB-Nachwuchs gewechselt. Später lief er für die U17 und U19 der Schwarz-Gelben auf.

Zuletzt zählte er zum Kader der U23 in der 3. Liga, kam aber auch noch in der Youth League sowie sogar zweimal in der Bundesliga unter Chefcoach Edin Terzic zum Einsatz. Zudem zählte er zum Spieltagskader beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts gegen die PSV Eindhoven im Februar.

Neben Bamba wird auch U17-Weltmeister Charles Herrmann dem BVB den Rücken kehren. Ihn zieht es wohl zu Borussia Mönchengladbach.

Ungeklärt ist darüber hinaus nach wie vor die Zukunft von Paris Brunner. Dem Sturm-Juwel soll der BVB ein verbessertes Vertragsangebot unterbreitet haben, das auf der Spielerseite offenbar auf Zustimmung stößt. In den Gesprächen gilt es allerdings jetzt noch, die sportliche Perspektive des 18-Jährigen zu klären.