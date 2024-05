Paukenschlag! Thomas Tuchel bestätigt Bayern-Abschied

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel steht am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie des FC Bayern

Thomas Tuchel wird den FC Bayern nach dem Ende der Saison verlassen - zu der auch vom Klub angedachten, spektakulären Kehrtwende wird es nicht kommen. Das gab der 50-Jährige am Freitagmittag auf der Pressekonferenz der Münchner bekannt.

Die Trainersuche des FC Bayern geht weiter: Thomas Tuchel steht am Samstag beim Auswärtsspiel in Hoffenheim (15:30 Uhr) trotz jüngster Gespräche über einen Verbleib letztmalig an der Seitenlinie des FC Bayern.

"Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Es gab nochmal Gespräche in der letzten Woche. Aber wir haben keine Einigung über die weitere Zusammenarbeit gefunden", teilte Tuchel mit.

Die Entscheidung, die Mannschaft im Sommer zu verlassen, falle ihm "sehr schwer", bekannte Tuchel, der erst im März 2023 auf Julian Nagelsmann gefolgt war. "Das war im Februar schon so." Die "Erlebnisse" der letzten Wochen hätten Tuchel und die Mannschaft zusammengeschweißt. Zuletzt hieß es, dass sich auch ein Großteil der Bayern-Profis für einen Verbleib des Übungsleiters ausgesprochen hatte.

Tuchel: "Ich werde nicht auf einzelne Beweggründe eingehen"

"Das Feedback vor allem nach [dem Aus in der Champions League gegen] Real Madrid, in dieser letzten Woche war eigentlich die Basis dafür, nochmal über eine solche 180-Grad-Wende nachzudenken. Aber wir haben eben keine Vereinbarung gefunden. Ich werde auch nicht auf einzelne Punkte und Beweggründe eingehen. Das ist und bleibt hinter verschlossenen Türen."

Zuletzt wurde berichtet, dass Tuchel im Gegenzug für einen Verbleib einen neuen Vertrag mit längerer Laufzeit unterzeichnen wolle.

Der Aufsichtsrat des FC Bayern hatte in dieser Woche offenbar sein grundsätzliches Einverständnis für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel signalisiert. Im Februar hatten sich die Münchner mit Tuchel über eine Auflösung seines bis Sommer 2025 laufenden Vertrages zum Ende dieser Saison geeinigt.

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sollen intern die Option Tuchel forciert haben, hieß es zuletzt in Medienberichten.

Für den FC Bayern geht die schier endlose Suche nach einem neuen Trainer nun weiter. Der Klub hatte sich unter anderem Absagen von Trainern wie Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick eingehandelt.