Nagelsmann als Guardiola-Erbe gehandelt

Jan Huebner/Ulrich

Julian Nagelsmann (l.) spielt angeblich eine Rolle in den Übelegungen von Manchester City

In der Premier League steht Pep Guardiola mit Manchester City vor einem historischem Coup. Einen Spieltag vor dem Ende ist der vierte Meistertitel in Serie zum Greifen nah, ein Kunststück, das im englischen Fußball-Oberhaus ein Novum darstellen würde. Unabhängig vom Ausgang wird in den Medien bereits über die Nachfolge des Spaniers diskutiert. Heißer Anwärter soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann sein.

Verschiedenen Medienberichten zufolge denkt Startrainer Pep Guardiola darüber nach, seinen Vertrag bei Manchester City nicht zu verlängern und den Cityzens 2025 nach neun Jahren und zahlreichen Erfolgen den Rücken zu kehren.

"fichajes.net" greift dieses Szenario auf und hat zudem bereits drei Nachfolger in der Hinterhand, die man bei den Sky Blues in Erwägung ziehen soll.

Konkret sollen Enzo Maresca, Michel und Julian Nagelsmann eine Rolle in den Überlegungen der Führungsriege von Manchester City spielen.

Ex-Guardiola-Assistent unter den Kandidaten

Maresca war 2022/23 Assistent von Guardiola bei Manchester City, ehe er im Sommer 2023 den englischen Zweitligisten Leicester City übernahm. Mit den Foxes hat der 44-Jährige die Rückkehr in Liga eins problemlos gemeistert. Ein Umstand, den man bei ManCity offenbar zu schätzen weiß.

Michel trainiert seit 2021 den FC Girona, mit dem er 2023/24 in Spanien für Furore sorgt. In der kommenden Saison wird der Underdog sogar in der Champions League starten.

Als dritte Option führt "fichajes.net" Nagelsmann ins Feld. Der Ex-Trainer des FC Bayern ist derzeit für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verantwortlich, mit der er bei der Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) nach dem ganz großen Coup strebt.

Sein Vertrag beim DFB endet zwar erst 2026, dass eine Offerte des Premier-League-Giganten Nagelsmann den Kopf verdrehen könnte, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.