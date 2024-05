Wembley-Finale für BVB-Youngster noch "gar kein Thema"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Kjell Wätjen (r.) hatte vor wenigen Wochen seine Bundesliga-Premiere im BVB-Trikot

Die laufenden Bundesliga-Saison wird Kjell Wätjen für immer in Erinnerung behalten. Parallel zum Abi-Stress hat der 18-Jährige den Durchbruch im deutschen Fußball-Oberhaus geschafft, wurde von BVB-Cheftrainer Edin Terzic Anfang Mai gegen den FC Augsburg (5:1) sogar in die Startelf beordert. Trotz des Hypes um seine Person trat Wätjen nun auf die Euphoriebremse.

Dortmunds U19-Cheftrainer Mike Tullberg war in die Lobeshymnen auf den Dortmunder Mittelfeldspieler eingestiegen, hatte Wätjen eine "explosionsartige Entwicklung" in den letzten Monaten attestiert.

Der Teenager selbst zeigte sich da im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" deutlich bescheidener: "Man könnte es explosionsartige Entwicklung nennen. Ich bin aber eher ein Fan davon, kleinere Brötchen zu backen und es als positiven Trend anzusehen, der noch lange nicht vorbei sein soll."

Neben seinen zwei Bundesliga-Einsätzen in den letzten Wochen gehörte der gebürtige Gevelsberger zuletzt auch dem Champions-League-Kader der Schwarz-Gelben an, erlebte die magische Halbfinal-Nacht von Paris (1:0-Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain) somit hautnah mit.

Wenngleich der gesamte BVB mittlerweile gespannt Richtung 1. Juni blickt, wenn das Finale in der Königsklasse gegen Real Madrid ansteht, hat Wätjen dafür aktuell noch überhaupt keinen Kopf, wie er selbst betonte.

BVB-Youngster voll auf Duelle mit Hertha BSC eingestellt

"Damit beschäftigte ich mich im Moment gar nicht, das ist kein Thema für mich", so der Jung-Profi. Grund dafür ist, dass Wätjen vor dem Endspiel im Londoner Wembley-Stadion noch einen weiteren Titel vor Augen hat.

In der deutschen A-Jugend-Meisterschaft geht es am Donnerstag (ab 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) ins Halbfinal-Hinspiel gegen Hertha BSC. Das Rückspiel steigt am 20. Mai um 11:00 Uhr.

Der BVB will den deutschen U19-Titel unbedingt zum zehnten Mal nach Dortmund holen, würde damit mit Rekordchampion VfB Stuttgart gleichziehen.

"Wir wissen, was Hertha für eine Qualität hat. Wir dürfen uns von äußeren Faktoren nicht verrückt machen lassen - und müssen unser Spiel durchziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns durchsetzen", gab Wätjen schon sehr professionell und fokussiert zu Protokoll. Mit zehn Saisontoren in 22 Spielen ist er einer der Top-Torjäger der Dortmunder U19-Mannschaft.