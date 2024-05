Entscheidung bei RB-Star gefallen

IMAGO/motivio

Benjamin Henrichs (r.) spielt eine starke Saison mit RB Leipzig

Gerade erst wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den vorläufigen Kader für die Heim-EM (14. Juni bis 15. Juni) berufen, da folgte am Freitag schon die nächste positive Nachricht rund um Benjamin Henrichs. Wie sein Klub RB Leipzig offiziell vermeldete, hat der Rechtsverteidiger seinen Vertrag langfristig verlängert.

Wie die Roten Bullen am Freitagmittag bekanntgaben, hat sich Henrichs mit den Sachsen auf eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers bis 2028 geeinigt. Zuvor wurde bereits seit Tagen über eine bevorstehende Vertragsverlängerung in den Medien spekuliert.

Schon vor Wochen hatten die Roten Bullen ihre Bemühungen intensiviert, Stammspieler Henrichs langfristig an den Verein zu binden. Jetzt hat es die finale Einigung zwischen den Parteien gegeben.

Der 27-Jährige hat für RB Leipzig in der laufenden Spielzeit 41 von 44 möglichen Pflichtspielen bestritten und gehörte damit zu den Vielspielern im Kader von Cheftrainer Marco Rose.

Benjamin Henrichs seit 2020 bei RB Leipzig

Der gebürtige Bocholter war im Sommer 2020 zunächst auf Leihbasis von der AS Monaco an den Cottaweg gewechselt. Ein Jahr später folgte dann der feste Transfer, den sich die Leipziger 15 Millionen Euro Ablöse kosten ließen.

Seit seiner Rückkehr in die Bundesliga ist Henrichs auch in der Nationalmannschaft wieder eine Alternative. Insgesamt bestritt er bis dato 17 Spiele für Deutschland, die EM im eigenen Land wird in diesem Sommer seine erste große Turnier-Teilnahme sein.

RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder hatte immer wieder sein Bestreben deutlich gemacht, mit Henrichs noch vor der Europameisterschaft verlängern zu wollen, um einen möglichen Poker im letzten Vertragsjahr zu vermeiden. Das ist ihm nun gelungen.

"Benjamin Henrichs ist ein besonderer Spieler, weil er sehr flexibel einsetzbar ist und immer abliefert. Zudem ist er für uns auch in der Kabine als Führungsfigur und Bindeglied enorm wichtig. [...] Wir haben immer betont, dass wir mit Benny sehr gern verlängern möchten und in der Zukunft auf ihn setzen, weil er den Klub mit seiner Philosophie und seinem Fußball komplett lebt", meinte Schröder gegenüber Vereinsmedien.