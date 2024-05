Nach zähem Ringen: Werder-Star verlängert in Bremen

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Mitchel Weiser (M.) bleibt bei Werder Bremen

Lange hat es gedauert, insgesamt zog sich der Vertragspoker über gleich mehrere Monate. Doch am Freitag konnte Werder Bremen endlich Vollzug melden: Das auslaufende Arbeitspapier mit Mitchell Weiser wurde verlängert.

Über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags informierte der Tabellenelfte der Fußball-Bundesliga nicht, bezeichnete die Weiser-Unterschrift unter seinen neuen Kontrakt aber als "wichtige Weichenstellung für die kommende Saison.

Der 30-Jährige hatte sich in den letzten Wochen und Monaten noch offengehalten, Werder Bremen womöglich in Richtung eines anderen Klubs zu verlassen. Umso erfreuter zeigte sich Werder-Boss Clemens Fritz am Freitag gegenüber Vereinsmedien, dass die Personalie nun endlich zugunsten der Bremer geklärt werden konnte.

"Wir hatten intensive Gespräche mit Mitchell und freuen uns sehr, dass er den Weg gemeinsam mit uns weitergehen will. Mit seinem sportlichen Wert und seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Leistungsträger in unserem Kader, der davon überzeugt ist, seine sportlichen Ambitionen mit Werder realisieren zu können", meinte der Leiter Profifußball des SV Werder.

Weiser steht vor seinem 200. Bundesliga-Spiel

Der Rechtsverteidiger selbst zeigte sich am Freitag vor dem letzten Bundesliga-Spieltag ebenfalls erleichtert, dass seine weitere Zukunft an der Weser nun gesichert ist.

"Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl. Ich nehme auch wahr, dass sich hier im Klub einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen", wurde Weiser auf der Vereinshomepage zitiert.

Der Defensivspieler läuft seit Sommer 2021 für Werder Bremen auf, wurde zunächst für ein Jahr aus Leverkusen geliehen. Seit 2022 steht er nun fest bei den Hansestädtern unter Vertrag und bestritt bis dato 86 Pflichtspiele unter Cheftrainer Ole Werner. Am Samstag steht Weiser gegen den VfL Bochum vor seinem 200. Bundesliga-Einsatz.