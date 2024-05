100-Millionen-Talent erneut Thema beim FC Bayern

IMAGO/Maciej Rogowski

António Silva soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit knapp drei Monaten schießen immer wieder Gerüchte ins Kraut, der FC Bayern habe ein Auge auf António Silva vom portugiesischen Top-Klub SL Benfica geworfen. Nun wird das Defensiv-Talent erneut beim deutschen Fußball-Rekordmeister gehandelt.

Der FC Bayern soll einer von drei prominenten Klubs sein, die intensiv um die Dienste von António Silva von SL Benfica werben. Das berichtet "fichajes.net". Neben den Münchnern sollen demnach Manchester United und der FC Liverpool die Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben.

Die Bayern haben demnach den Entschluss gefasst, ihre Abwehrmitte zu stärken, da Dayot Upamecano und Min-jae Kim nicht die Leistungen gezeigt haben, die man sich in der bayerischen Landeshauptstadt erhofft hatte.

In Lissabon soll man wiederum nicht abgeneigt sein, den portugiesischen Nationalspieler ziehen zu lassen, pocht aber wohl auf eine Ablöse, die es in sich hat: "fichajes.net" schreibt von einer fixen Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro. Benfica soll jedoch bereit sein, Silva bei einem "angemessenen" Angebot ziehen zu lassen. Angesichts der genannten Konkurrenz dürfte die Ablöse allerdings weiterhin sehr üppig ausfallen.

FC Bayern droht übermächtige Konkurrenz

Zumal das Geld bei Manchester United und dem FC Liverpool auf der extrem finanzstarken Premier League deutlich lockerer sitzen dürfte.

Besonders groß soll das Interesse bei United sein, das einen Nachfolger für Raphael Varane sucht und in Silva einen Spieler ausgemacht haben soll, der "perfekt in die Pläne" von Trainer Erik ten Hag passt, so das Portal.

Silva gilt als eines der weltgrößten Talente auf der Innenverteidiger-Position. Mit 94 Pflichteinsätzen, in denen ihm sieben Treffer gelangen, ist er längst eine feste Größe beim portugiesischen Rekordmeister. Silva kommt bisher auf neun A-Länderspiele. Sein Vertrag endet im Sommer 2027.